Palikot: Od początku finansujemy się długiem. Dopuszczamy zadłużenie do 100 mln zł

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 27-06-2022, 16:30

Po opublikowaniu tekstu, który opisał kondycję finansową spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina oraz fakt, że zamierza ona wejść w rynek produktów impulsowych, Janusz Palikot w liście otwartym doprecyzowuje informacje. Treść listu zamieszczamy poniżej w tekście.

Janusz Palikot podkreśla, że od początku dopuszczał zadłużenie do 100 mln zł, wyjaśnia dlaczego/ fot. PTWP

W odpowiedzi na tekst portaluspozywczego.pl Janusz Palikot wysłał do redakcji list otwarty, którego większy fragment publikujemy:

" Szanowni Inwestorzy, Od początku istnienia finansujemy się długiem, co jest naturalne przy tak dynamicznym rozwoju. Wielokrotnie informowaliśmy, że dopuszczamy zadłużenie do 100 mln złotych. Zakładamy utrzymywanie bardzo bezpiecznego poziomu długu do EBIDY docelowo w proporcji 2:1 w perspektywie 18 miesięcy, zwłaszcza dla spółki która szybko rośnie. Blisko 7-krotny wzrost sprzedaży skonsolidowanej rok do roku (2020/2021) jest widomym dowodem, że inwestujemy powierzone pieniądze racjonalnie i skutecznie - Janusz Palikot.

"Łącznie w ramach pre-IPO i IPO pozyskaliśmy kapitał o wartości 27,5 mln złotych, stanowiący 89% zakładanego celu. Kolejne ponad 10 mln w pozyskaliśmy dotychczas w ramach crowdlendingu. To kapitał pracujący i przekładający się codziennie na wzrosty naszej produkcji i sprzedaży. Świadomie wybieramy wysokomarżowe nisze, niestandardowe podejście do marketingu i sprzedaży, innowacyjne budowanie relacji z Konsumentami. Dlatego nie mamy żadnych problemów z obsługą zadłużenia oraz pokrywaniem kosztów związanych z atrakcyjnymi warunkami, jakie oferujemy naszym Inwestorom. Jesteśmy dumni, że wokół Manufaktury powstała grupa licząca ponad 7.000 ludzi, którzy powierzyli nam swoje pieniądze. Jesteśmy pierwszą spółką w Polsce, która wypłaciła dywidendę Inwestorom w crowdfundingu (...)."

"Inwestorzy wierzą w naszą strategię i zaakceptowali cenę emisyjną papierów - 54 zł za akcję. Podmioty, które w tym samy czasie oferowały swoje akcje albo wycofały się w ogóle z emisji, albo odłożyły je na później. Bardzo dobre relacje spółki zbudowane w ostatnich trzech latach dzięki projektom crowdfoundingowym i crowdlendingowym przełożyły się na zainteresowanie ze strony mniejszych Inwestorów, którzy zapewnili spółce niemal 93% pokrycie transzy skierowanej do tej grupy. Wszystkie pozyskane pieniądze zostały przeznaczone w całości na kapitał obrotowy, zgodnie z planem spółki na „istotne zwiększenie wolumenu sprzedaży swoich produktów w 2022 roku”. Przygotowujemy się do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect, a „intencją zarządu jest, aby akcje nowej emisji serii K oraz część akcji istniejących zadebiutowały w obrocie zorganizowanym w II lub III kwartale 2022 r.” Docelowo obecność na Giełdzie pozwoli upłynnić akcje wszystkich spółek tworzących dzisiaj Grupę Manufaktura."

"(...)Z wyrazami szacunku Janusz Marian Palikot Prezes Zarządu MPWiW S.A"