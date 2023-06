- Mamy kolejną odsłonę zorganizowanej akcji, mającej uderzyć w wiarygodność Manufaktury Piwa Wódki i Wina - tłumaczy Janusz Palikot wyjaśniając sytuację powiązanych z nim spółek.

Janusz Palikot komentuje sytuację swoich biznesów; PAP/Wojciech Pacewicz

Palikot kontra Zaorski

Janusz Palikot poinformował w mediach społecznościowych, że od czasu inwestor Rafał Zaorski napisał na Twitterze, że "Palikot przez lata nauczył się rolować długiem, ale jego stan finansowy jest iście tragiczny", otrzymuje liczne prośby o komentarz w tej sprawie.

- Panie Zaorski, nie wiem co Panem kieruje, by uderzać w Spółkę, której nie ma na parkiecie, więc nie ma Pan na czym spekulować (...). Nie ma jej na parkiecie, nie dlatego, że ja tego nie chcę, tylko regulatorzy rynku oczekują od nas szeregu działań, które wymagają czasu i kapitałów. My chcemy wejść na giełdę, by właśnie pozyskać kapitał. Ale nie za wszelką cenę - podaje Janusz Palikot.

Palikot: kancelaria podjęła kroki

Jak dodał, powiązany z Zaorskim twitterowy profil "bigshortsbets research" kolportuje nieprawdziwe informacje na temat firm, które współtworzę, znając doskonale fakty.

- Jednodniowe opóźnienie w wypłacie odsetek przedstawiane jest jako zupełny brak wypłaty, zwłoka w ujawnieniu danych w rejestrze KRS, na co spółka nie ma żadnego wpływu, jako ukrywanie informacji czy jej brak. Dlatego do działań włączyliśmy Kancelarię mecenasa Jacka Duboisa, która podjęła kroki prawne. Zabolało to Pana. Wywołało agresywną reakcję i zapowiedź ataku, którą, jak widzę, podjął Pan - komentuje Palikot kierując słowa do Zaorskiego.

Odniósł się także do osobistych "wycieczek" "przeciwnika".

- Zadał Pan pytanie: czy kontrowersyjny ex-poseł, Janusz Palikot — propagator nieortodoksyjnych metod spożywania alkoholu - jest wypłacalny? Po pierwsze, nie rozumiem Pana określenia "nieortodoksyjne metody spożywania alkoholu". Nie znam Pana poglądów w sprawie tego co jest, a co nie jest ortodoksyjne, ale ja degustuję alkohol jedząc lub ciesząc się chwilami po jedzeniu, w towarzystwie sympatycznych współbiesiadników. Nie wiem czy dla Pana to ortodoksja czy nie. Dla mnie to standard. Degustuj, nie chlej! Proszę zapamiętać. (...) - napisał Janusz Palikot w mediach społecznościowych.

Palikot: jestem wypłacalny

- Odpowiadając na pytanie o wypłacalność - tak, ja i związane ze mną firmy są wypłacalne - dodał.

- Jeśli pojawiają się opóźnienia w regulowaniu zobowiązań, co czasem jest rzeczywistością w prawdziwym biznesie, wypłacamy odsetki. Od stycznia 2022 r. do chwili obecnej zwróciliśmy kapitały i odsetki w kwocie 23 mln złotych. Wpłaciliśmy ponad 60 mln z tytułu podatków i ZUS. Zainwestowaliśmy 140 mln złotych. W magazynach znajduje się towar przygotowany do sprzedaży o wartości ok. 11 mln złotych. Zatrudniamy 300 osób. Zapraszamy do Tenczynka na wizję lokalną. A Pan, ile miejsc pracy stworzył? - napisał Palikot.

