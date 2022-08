Palikot pozywa Śpiewaka. Żąda 100 tys. zł odszkodowania

W związku z naruszeniem dóbr osobistych, składamy pozew o odszkodowanie wysokości 100 tys. zł na rzecz wskazanej przez nas organizacji pożytku publicznego – zapowiedział Janusz Palikot w odpowiedzi na donos Jana Śpiewaka do prokuratury.

Janusz Palikot odpowiada Janowi Śpiewakowi na jego donos do prokuratury/ fot. mat. prasowe

- Jan Śpiewak jest pupilem obecnego obozu władzy – zaczyna Janusz Palikot i przypomina Śpiewakowi przegrane procesy, ułaskawienie po prawomocnym wyroku przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz… zdjęcia w mediach społecznościowych, na których reklamuje alkohol. Przypomnijmy, że właśnie reklamę alkoholu w mediach społecznościowych zarzucał Jan Śpiewak Januszowi Palikotowi.

„W komentarzu publikuję zdjęcia Jana Śpiewaka reklamujące wino oraz wódkę” – napisał Janusz Palikot.

fot. facebook.com/JanuszPalikotJP

Na koniec szef Browaru Tenczynek zaprosił obserwujących do swojego sklepu oferując promocję. „Ponieważ Jan Śpiewak jak nikt przyczynił się do promocji naszych alkoholi, to na hasło „śpiewak” zniżka 10% w sklepie online” – podsumował popijając kieliszek wódki Wybuhowej. - Na zdrowie - zakończył swoje wystąpienie w tej sprawie.

Film, na którym Janusz Palikot odpowiada Janowi Śpiewakowi, można obejrzeć tutaj: https://fb.watch/e__-aNZ4D-/