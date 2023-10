Spółka Tenczynek Dystrybucja przedstawiła korzystniejsze dla wierzycieli warunki spłaty zadłużenia. - Nie ma żadnego powodu, żeby nie wierzyć, że ta spółka będzie robiła nie 200, ale 400 czy 600 mln obrotów - zapewnił biznesmen.

Jak podkreślił Janusz Palikot na webinarze, na którym obecny był także Artur Szczepański, nadzorca układu, Tenczynek Dystrybucja w ostatnich latach zapłacił 2 mln odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek na kilkadziesiąt mln zł.

- A poza tym co dalej? Zostaje się na rynku, trzeba jakoś funkcjonować, mieć jakąś twarz, relacje - stwierdził.

Jego zdaniem upadłość spółki robi ktoś, kto znika. "Ja nie znikam - jestem, ponoszę konsekwencje, sprzedaję swój majątek, żeby spłacać zobowiązania, poręczam ten majątek na swoich nieruchomościach" - wyliczył Janusz Palikot.

Przekonywał wierzycieli, że upadłość Tenczynka Dystrybucji jest dla nich najmniej korzystnym rozwiązaniem.

- Ta spółka nie ma majątku, to spółka handlowa. Jej majątek to relacje, kontakty, umowy z dystrybutorami, relacje z poszczególnymi kupcami, środki obrotowe. Ona nie ma maszyn, urządzeń. Jak się ją teraz zamknie, to jest niewiele warta, tyle tylko że może ściągać pożyczki, zaliczki od tych spółek produkcyjnych, gdzie nie ma układu. A akurat najwięcej należności ma od Manufaktury, która też jest objęta układem - komentował.