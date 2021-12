Palikot wchodzi na giełdę z Manufakturą Piwa Wódki i Wina

Grupa Manufaktura Piwa Wódki i Wina chce zadebiutować na NewConnect w I kwartale 2022 r., przy wycenie rzędu 300 mln zł. Zarząd zakłada, że po około 9 miesiącach spółka przeniesie się na rynek główny GPW - poinformował członek zarządu Tomasz Nietubyć.

Autor: PAP

Data: 01-12-2021, 13:23

Palikot wchodzi na giełdę; fot. mat. pras.

Manufaktura Piwa Wódki i Win: Debiut giełdowy

"Planujemy w I kwartale debiut giełdowy przy wycenie ok. 300 mln zł (...) W pierwszej kolejności chcemy wejść na NewConnect, ale docelowo interesuje nas parkiet główny. Będziemy starali się o przejście jak najszybciej. Zarząd zakłada, że będzie to możliwe po ok. 9 miesiącach od debiutu na NewConnect" - poinformował Nietubyć podczas wideokonferencji w ramach "GPW Innovation Day".



"Na dzisiaj nie mamy podjętej uchwały, co do szczegółów emisji akcji. Mogę jednak powiedzieć, że będzie miała charakter publiczny i nie będzie duża. Środki przeznaczymy na inwestycje, które w przyszłym roku sięgną ponad 20 mln zł - głównie na rozlewnię do wódki w Niechanowie oraz drugą linię rozlewniczą do piwa wraz z halami magazynowymi. Nasz browar pracuje obecnie na styku swoich możliwości, zwłaszcza w okresie wzmożonego zapotrzebowania na piwo" - powiedział.



Dodał, że wycena grupy na poziomie 300 mln zł wynika z zastosowania trzech metod: skorygowanych aktywów netto, porównawczej oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych.



"Wycenie porównawczej przypisaliśmy 50 proc. naszej wyceny, pozostałe metody miały po 25 proc. Wycenę przeprowadzono na koniec września i wyniosła wówczas 339 mln zł, dlatego po korekcie w dół jest to 300 mln zł" - skomentował Nietubyć.



Zarząd spółki zakłada, że na koniec 2022 r. kapitalizacja spółki wzrośnie do 500-600 mln zł. W roku 2025 grupa ma zwiększyć swoją wartość rynkową do 1 mld zł.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina: Prognozy

W swoich prognozach Manufaktura Piwa Wódki i Wina zakłada osiągnięcie w tym roku 65 mln zł przychodów i 9,1 mln zł zysku brutto. W roku 2022 przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć do 231,6 mln zł a zysk brutto do 54,7 mln zł, a w roku 2023 obroty powinny wynieść 256,3 mln zł, a zysk brutto 60,4 mln zł.



"Prognoza jest ambitna, ale opiera się na stałych relacjach handlowych. Bazowaliśmy w niej na obecnym portfolio produktów oraz ofercie na 2022 r., stąd wypłaszczenie wyników w 2023 r., bo nie zakładają jeszcze wprowadzenia nowych produktów. W połowie 2022 r. nasza prognoza na 2023 r. ulegnie znacznej zmianie, gdy będziemy pewni, jakie produkty chcemy wprowadzić i w jakiej skali. Plany ulegną na pewno korekcie w górę" - skomentował członek zarządu.



Po dziewięciu miesiącach 2021 r. grupa zanotowała 36,4 mln zł przychodów, 8,4 mln zł EBITDA oraz 5,8 mln zł zysku brutto.



Nietubyć poinformował, że Manufaktura Piwa Wódki i Wina zamierza stale rozwijać swoją ofertę produktową i nie przewiduje zamkniętego portfolio marek i produktów. Dodał, że asortyment grupy obecny jest w kilkunastu krajach na całym świecie, a w planach jest dalszy rozwój eksportu.



"Na początkowym etapie rozwoju, browary wchodzące w skład grupy koncentrowały się na produkcji piwa regionalnego, które odpowiadało za 100 proc. sprzedaży. Począwszy od 2021 r. oferta produktowa została istotnie rozszerzona o kraftowe alkohole wysokoprocentowe, piwo bezalkoholowe, a także piwa i inne trunki produkowane na bazie konopi. Prognozujemy, że produkty te osiągną w tym roku ponad 90-proc. udział w sprzedaży całej grupy" - poinformował Nietubyć.



Nowe produkty mają być motorem wzrostu wyników. Marża EBITDA grupy ma dzięki nim wzrosnąć do 31 proc. w 2023 r. wobec ok. 22 proc. obecnie.



Manufaktura Piwa Wódki i Wina posiada dwa główne zakłady produkcyjne w Tenczynku i Niechanowie, gdzie planuje skoncentrować produkcję swoich wyrobów: piwa, okowity, whisky i wódki. Prezesem spółki jest Janusz Palikot.