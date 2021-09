Palikot wprowadza do sklepów swoją wódkę, a spółki na giełdę

Janusz Palikot nie ustaje w dynamicznym rozwijaniu swoich biznesów. Właśnie ogłosił, że do sklepów wprowadza swoją kolejna wódkę kraft Palikot. Planuje też upubliczniać swoje spółki poprzez giełdę.

21-09-2021

Janusz Palikot wprowadza do sklepów wódkę kraft Palikot fot. portalspozywczy.pl z konferencji on-line za youtube.com

Emisja crowdfundingowa Alembik Polska

Alembik Polska SA to spółka specjalizująca się otwieraniu lokalnych destylarni, tzw. Alkotek oraz produkcji wysokogatunkowych wódek tworzonych w alembikach wyemituje kolejną serię akcji w ramach crowdfundingu udziałowego. Środki pozyskane z emisji w limicie do 1 mln euro przeznaczy na dalsze skalowanie biznesu, otwarcia kolejnych lokali i rozwój nowej marki kraftowych trunków “Palikot”. .

Janusz Palikot wraz z zespołem Alembik Polska SA realizuje swoje biznesowe marzenia o produkcji wódki pod własnym nazwiskiem oraz budowie sieci lokalnych Alkotek, przestrzeni spotkań i degustacji, w których wysokogatunkowe trunki rzemieślnicze będą produkowane na miejscu w specjalnych urządzeniach – alembikach.

W Alkotekach dostępne będzie również wyselekcjonowane jedzenie komponujące się pod konkretne alkohole. Pierwsze dwa lokale: Młoda Polska z Wrocławia i Czarcia Łapa z Lublina, już wkrótce otworzą swoje destylarnie w ramach projektu Alembik Polska. Do sieci dołączy także Tap Room w Tenczynku. Szefową kuchni Młodej Polski jest Beata Śniechowska, zwyciężczyni MasterChef Polska, autorka książek kulinarnych, nominowana przez Gault & Millau jako kobieta szef roku 2019.

W 2020 roku odbyła się pierwsza emisja akcji Alembik SA, która spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem inwestorów społecznościowych. Spółka zebrała 4,2 mln zł z ponad 1200 inwestycji. Środki zostały przeznaczone na produkcję i zakup alembików oraz inwestycje w wódkę Kraft Palikot i lokal Czarcia Łapa w Lublinie.

Janusz Palikot zapowiedział właśnie drugą emisję crowdfundingową Alembik Polska SA. Będzie ona promowana przez platformę Crowdway i rozpocznie się 30.09.2021 r. Dokumenty informacyjne zostaną opublikowane w przeddzień emisji.

Spółka chce dołączać do sieci kolejne lokale, których docelowo ma być 10. W trakcie pandemii zrewidowała swój plan biznesowy i zamiast tworzenia Alkotek w kooperacji z istniejącymi restauracjami, będzie stawiać na w pełni własne lokale. W momencie uruchomienia pierwszych pięciu lokali rozpocznie prace nad aplikacją umożliwiającą m.in. dokonanie rezerwacji, na którą środki również pozyskiwane były w pierwszej emisji. Alembik Polska SA chce także rozwijać autorski projekt wódek Palikot.

Wódka Palikot w sklepach

Alembik Polska SA wyprodukowała pierwszą serię wódek pod nową marką Palikot, które rozeszły się w przedsprzedaży w błyskawicznym tempie. Po takim przyjęciu przez konsumentów, spółka wprowadza właśnie Wódkę Palikot Żyto do sieci Żabka. Celem jest osiągnięcie poziomu sprzedaży ponad 100 000 szt. miesięcznie już w 2022 roku. Z tego względu planowane jest zwiększenie skali produkcji, na co również potrzebne będą inwestycje.

- Zawsze chciałem zrobić swoją wódkę - Wódkę Palikota. Marzyłem o tym od 40 lat, czyli od kiedy zajmuję się produkcją alkoholu. Wypuściłem na rynek Żołądkową Gorzką, Dorato, Lubelską Cytrynówkę, Fresco, Cin Cin, Piwo BUH, Wódkę BUH oraz Tenczyńska Okovita. Teraz spełnia się moje marzenie. To najlepsze co zrobiłem - Wódka Kraft Palikot 3 smaki: żyto, jęczmień, ziemniak – mówił mówił na konferencji prasowej online Janusz Palikot, prezes spółki Alembik Polska.

- Wódka Palikot jest od tygodnia w sieci sklepów Żabka, a sieć Netto, Wielki Ben, Auchan czy Carrefour, z którymi trwają jeszcze lub kończymy negocjacje będą miały te produkt i kolejne wersje wódki Palikot jeszcze w tym miesiącu albo w październiku – dodał.

- Jeśli chodzi o cenę to Wódka Kraft Palikot to segment cenowy między 50 a 60 złotych, czyli jest to poziom powyżej cen mainstreamowych, ale jednak poniżej premium czy super premium. Chcę też podkreślić, że jest to wódka degustacyjna - mówił też Palikot.

Wódka kraft Palikot bazuje na innowacyjnej recepturze łączącej dwie oddzielne technologie - rektyfikacji, która służy głównie do produkcji wódki oraz destylacji, która służy do produkcji okowit i whisky. Jest wódką mocną, ale przez połączenie z destylatem uzyskuje krągły smak. Wódka dostępna jest w trzech wariantach: ziemniak, żyto i jęczmień.

Powiedział też, że produkująca tę wódkę, spółka Alembik Polska SA ma już 2 mln zł obrotu i ponad 500 tys. złotych zysku.

Spółki Palikota na giełdzie

Janusz Palikot zapowiedział, też że chce za jakiś czas wprowadzić spółkę Alembik Polska na giełdę, a wcześniej Grupę Manufaktury Piwa Wódki i Wina, w skład której wchodzi też Tenczyńska Okovita.

- Chcemy w ciągu roku czy dwóch znaleźć się na giełdzie, jako Alembik Polska, ale to zależy też m.in. od pandemii. Szczegółu podamy za kilka tygodni – mówił Palikot.

- Co do spółki Manufaktura to mamy podpisaną umowę z Domem Maklerskim BOŚ i czekamy na różne rejestracje w sądach, żeby rozpocząć proces upubliczniania. Na pewno rozpocznie się on jeszcze w tym roku, bo chcemy to zrobić w jak najszybszym czasie - dodał.

WyBUHowy Palikot

Janusz Palikot odniósł się też do ostatnich informacji, o tym, że na youtube prowadzi własny kanał, gdzie prowadzi wywiady o alkoholu.

- WyBUHowy Palikot to kanał rozmów o alkoholu, Po wywiadzie z Lechem Wałęsą, niedługo będzie wywiad z Prezydentem Komorowskim, ale rozmawiamy tylko z prezydentami byłymi, a nie obecnymi. W ten sposób postanowiłem wyjść z roli tylko producenta alkoholi i zobaczyć, co z takich rozmów o jego spożyciu wyniknie. I mam nadzieję, że coś dobrego dla sposobu picia alkoholu, a nie tylko dla jego promocji – powiedział Janusz Palikot.

Czarcia Łapa

Zapowiedział też uruchomienie w ciągu półtora miesiąca lokalu gastronomicznego w Lublinie Czarcia Łapa, najstarszej restauracji na lubelskim Starym Mieście. Będzie tam produkować wysokoprocentowe alkohole. Restauracja działała nieprzerwanie od końca lat 50. XX wieku, aż do 2020 roku, kiedy zarządzająca nią spółka One Lewak z powodu pandemii koronawirusa zawiesiła działalność gastronomiczną, a najemcą lokalu został Janusz Palikot.

- Lokal Czarcia Łapa będzie uruchomiona w ciągu półtora miesiąca, a za miesiąc zakończymy tam inwestycje. Remont troszkę się przedłużył, ponieważ okazało się, że trzeba było wymienić wszystkie instalacje - mówił Janusz Palikot.

Janusz Palikot – znaczące nazwisko na polskim rynku alkoholi

W 1990 roku Janusz Palikot założył spółkę Ambra. Firma szybko zdobyła pozycję lidera rynku win i win musujących, budując portfel silnych marek własnych, takich jak Dorato, Cin&Cin, Fresco czy El Sol. Jako pierwsza wprowadziła na rynek zupełnie innowacyjne produkty, takie jak Piccolo.

Po sprzedaży akcji w Ambra SA Janusz Palikot założył spółkę Jabłonna, planując dalsze działania biznesowe na rynku alkoholowym. W 2001 roku Jabłonna przejęła kontrolę nad Polmosem Lublin, produkującym m.in. wódkę Żołądkową Gorzką. Przejęte przedsiębiorstwo znajdowało się w złej kondycji. Dzięki właściwym działaniom Polmos zaczął przynosić zyski, a produkowana przez zakład Żołądkowa Gorzka De Luxe stała się jedną z najchętniej kupowanych wódek w Polsce. W czasach Janusza Palikota Polmos Lublin sprzedał jej ponad 1 mld butelek, a Janusz Palikot dzięki sprzedaży akcji Polmos Lublin stał się uosobieniem sukcesu w branży alkoholowej.

W 2018 roku, po dłuższej przerwie, Janusz Palikot postanowił wrócić do biznesu alkoholowego, tym razem w branży piwnej. Nowo powstała spółka Manufaktura Piwa, Wódki i Wina, przejęła należący do grupy BRJ małopolski browar regionalny w Tenczynku. Odświeżony portfel piw w klasycznych stylach oraz osobna linia piw nowofalowych wywołały zainteresowanie rynku i konsumentów, a ich wysoką jakość potwierdziło kilkanaście medali zdobytych w ciągu 2 lat w konkursach specjalistycznych i konsumenckich.

Pod koniec 2019 roku Janusz Palikot ogłosił zamiar rozbudowania Grupy Tenczynek. Z pomocą przyszli inwestorzy. Tenczyńska Okovita w ramach kampanii crowdfundingowej zebrała w ciągu 36 dni kwotę 4,18 mln zł na realizację zakładanych celów inwestycyjnych, takich jak zakup maszyn do destylacji okowity czy beczek do leżakowania piw. Natomiast druga emisja spółki Tenczyńska Okovita zakończyła się w 8 godzin. Wiosną 2020 Janusz Palikot pozyskał ponadto 4 mln zł na budowę spółki Tenczynek Bezalkoholowe SA.

Ostatnio Janusz Palikot razem z Kubą Wojewódzkim i Tomaszem Czechowskim przeprowadzili najgłośniejszą premierę na polskim rynku alkoholowym z konopnym piwem BUH, wódką wyBUHową oraz Okovitą BUH Distillery.

Ponadto Janusz Palikot prowadził projekt tokenizacji beczek whisky na kwotę 3,8 mln zł oraz projekt Beczki Palikota z 600 sprzedanymi beczkami.