Ważą się losy alkoholowego holdingu Janusza Palikota. Inwestorzy debatują nad przyjęciem lub odrzuceniem porozumień - informuje Rzeczpospolita.

Na zdjęciu Janusz Palikot. Fot. PTWP

Trzeci wniosek o postępowanie układowe spółki z grupy kapitałowej Manufaktura Wódki i Wina trafił do sądu.

Jednak wniosków może być znacznie więcej.

Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej”, ważą się losy całej grupy kapitałowej - inwestorzy dyskutują nad przyjęciem bądź odrzuceniem porozumień w trwających właśnie postępowaniach układowych.

1112 uwierzyło w Palikota

W 2020 r. spółka Tenczynek Bezalkoholowe w rekordowym tempie zebrała 4,176 mln zł w zbiórce crowdfundingowej na portalu Crowdway. W świetlaną przyszłość spółki założonej przez Janusza Palikota uwierzyło wówczas 1112 inwestorów.

Wyczerpanie dozwolonego wtedy limitu zbiórki wynoszącego milion euro w przeliczeniu na złotówki zajęło firmie miesiąc, od 4 marca do 3 kwietnia 2020 r., a Palikot świętował, że jako jedyny w Polsce może się poszczycić tym, że już dwa razy wyczerpał dozwolony limit zbiórki.

Jednak w październiku 2023 r. do sądu trafił wniosek o postępowanie o zatwierdzenie układu, czyli jedno z czterech możliwych postępowań restrukturyzacyjnych.

Sytuacja w firmie jest bardzo dynamiczna, bo jeszcze niedawno trwały zbiórki pieniędzy pod kolejne „innowacyjne” projekty związane z produkcją i sprzedażą piwa.

Pozakulisowe zmagania są intensywne. Nie jest do końca jasne, ile osób jest finansowo zaangażowanych we wszystkie projekty, bo choć wiadomo, że Tenczynek Dystrybucja i sama MWPWiW zebrały cztery tysiące inwestorów, którzy teraz czekają na zwrot zainwestowanych bądź pożyczonych pieniędzy, to inwestorów może być więcej, ponieważ zbiórki były zbierane też na inne firmy z grupy. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, obecnie kilka osób, które łącznie zainwestowały ponad 100 mln zł w alkoholowy biznes byłego posła, zastanawia się, czy wyłożyć niezbędne obecnie ok. 13 mln zł na przetrwanie firmy.

Holding Palikota - ile ma spółek

Holding składa się z dziewięciu spółek, jednak są to dane sprzed roku, a od tego czasu powstawały kolejne, spółka Tenczyński Gin została zarejestrowana w KRS w styczniu 2023 r., a jeszcze w kwietniu zbierała pożyczki pod zastaw – redakcja dotarła do tych inwestorów, którzy próbują ustalić, co się stało z ich pieniędzmi.

Jak wynika z portalu Crowdway, Alembik Polska, czyli „projekt biznesowy Janusza Palikota, mająca wkrótce powstać nowoczesna sieć Alkotek, 10 lokalnych destylarni”, zebrała w drugiej zbiórce 4,5 mln zł od 1026 osób, wcześniej – 4,185 mln zł od 1204 osób. Tenczyńska Okovita zebrała w dwóch turach 4,43 mln zł od 977 inwestorów oraz 4,18 mln zł od 1339 osób.

Więcej czytaj w Rzeczpospolitej.

