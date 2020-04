Pandemia zmieniła ofertę Browaru PINTA

Po polskiej stronie w kreatywnych – jak przystało na piwowarstwo rzemieślnicze – warzeniach Hazy Disco brała udział cała ekipa młodych piwowarów PINTY: Paweł Masłowski, Bartek Ociesa, Kuba Głuch i Michał Cebula, którzy zastosowali m.in. mnóstwo różnych technik oraz zmian w temperaturze i czasie chmielenia. Wyznacznik nachmielenia (hop rate) zmieniał się od początkowych 18 g/l w Hazy Disco Original do 26 g/l w Hazy Disco Sait Petersburg. Liczne zmiany dotyczyły też drożdży użytych do fermentacji brzeczki. – Warto zauważyć, że wciąż się uczymy i z wersji na wersję poprawiamy małe detale, które zbliżają nas do tej „perfekcyjnej” hazy IPY – podkreśla Paweł Masłowski.

Warzenie ostatniej Hazy Disco Lausanne odbyło się zdalnie już po wybuchu epidemii. Wspólne spotkanie w Wieprzu Polaków z PINTY i Szwajcarów z browaru La Nébuleuse trzeba było zamienić na dziesiątki technicznych maili i godziny telefonicznego dogadywania receptury. Oczekiwanie na premierę Hazy Disco Lausanne i Hazy Disco Bucharest było tak duże, że browar zdecydował się na wprowadzenie zamówień w przedsprzedaży. Niemal cała oferta została wyprzedana jeszcze zanim trafiła na rynek.

– Chcieliśmy i mogliśmy kontynuować tę serię, ale bez festiwali, kranoprzejęć w pubach i spotkań z kooperantami traci to sens. Co więcej, dzięki tej serii rozkręcaliśmy też eksport piwa z Polski, wysyłając puszki Hazy Disco – a przy okazji inne nasze piwa – do krajów naszych kooperantów z Holandii, Hiszpanii, Grecji, Rumunii i Chorwacji. Z powodu aktualnych ograniczeń jest to bardzo utrudnione – mówi Ziemowit Fałat współwłaściciel i główny piwowar Browaru PINTA, który jednocześnie zapowiada powrót do serii po zniesieniu ograniczeń w kontaktach zagranicznych.

Kontynuacją puszkowych piw rzemieślniczych z PINTY będzie seria piwnych smakołyków PINTA DELI STORE oraz seria piw warzonych w kooperacji z polskimi browarami PINTA Collab PL. Seria „delikatesowych smakołyków” zostanie zdominowana przez bardzo lubiane w tej chwili w piwie smaki owocowe i słodkie. Jedną piątą składu piw w opcjach owocowych będą stanowić świeże owoce. Słodycz ma pochodzić z laktozy, wanilii, kakao, syropu klonowego lub innych jej źródeł. Wersje pastry sour mają być owocowe, mętne i słodko-kwaśne. Natomiast piwa w opcjach pastry stout/ale będą inspirowane znanymi ciastami i deserami. Pierwsze piwo z tej serii PINTA DELI STORE #1 Pastry Sour właśnie wchodzi na rynek. Owocowe smaki tego piwa pochodzą z puree z marakui, banana, mango i ananasa z dodatkiem wanilii. Kolejne piwo PINTA DELI STORE #2 ma pojawić się już za miesiąc. – Tak jak w przypadku Hazy Disco chcemy, żeby to była seria piw wyrazistych, ale nie tylko do degustacji – zaznacza Ziemowit Fałat.