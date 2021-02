Papierosy z przemytu wspierają reżim Łukaszenki

W Polsce co dziesiąty wypalany papieros pochodzi z przemytu. Głównym kierunkiem, z którego docierają do nas nielegalne wyroby jest Białoruś. Dziennikarze z tego kraju przeprowadzili śledztwo, z którego wynika, że za przemyt odpowiada sam prezydent Aleksander Łukaszenka. Białoruski system przemytu jest dla niego źródłem dużych dochodów - pisze "Rzeczpospolita".

Z dziennikarskiego śledztwa, którego wyniki dziennikarze umieścili w internecie, wynika, że białoruskie papierosy na gigantyczną skalę są przemycane do Rosji i na zachód Europy. Do trafiają drogą lotniczą, zaś do UE - ciężarówkami i w wagonach towarowych. Cały proceder ma kontrolować białoruska administracja.