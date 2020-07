Philip Morris sprzedał w Polsce 51,12 mld sztuk papierosów. Zysk spółki dystrybucyjnej to ok. 856 mln zł

CBŚP i PK: zatrzymano 12 osób wz. z wprowadzeniem do obrotu ok. 3 mln nielegalnych papierosów

- W 2019 r. całkowita sprzedaż papierosów gotowych oraz tytoniu na rynku polskim wyniosła 51,12 mld sztuk papierosów. Według szacunków spółki rynek papierosów gotowych w tym czasie zwiększył się o 4,99 proc., segment tytoniu do samodzielnego wyrobu papierosów odnotował wzrost o 12,3 p.p. w porównaniu do roku poprzedniego. Udział rynkowy spółki w sprzedaży papierosów w roku 2019 wyniósł 39,8 proc. i zmalał o 1,25 p.p. w porównaniu do roku poprzedniego. W segmencie tytoniu do samodzielnego wyrobu papierosów spółka osiągnęła udział rynkowy sprzedaży na poziomie 25,42 proc., który był wyższy w porównaniu do roku poprzedniego o 4,36 p.p. W 2019 roku roku spółka kontynuowała rozwój wprowadzonych w roku 2017 na rynku polskim nowatorskich produktów tytoniowych oferowanych pod marką „HEETS“ - czytamy w sprawozdaniu firmy za rok 2019 r.

W 2019 r. wydatki inwestycyjne Philip Morris Polska Distribution na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyniosły 18.700 tys. zł. Planowane na 2020 r. wydatki inwestycyjne w kwocie 23.514 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na wsparcie systemów informatycznych oraz rozbudowę sieci punktów sprzedaży nowatorskich produktów tytoniowych.

Historia PMI w Polsce rozpoczęła się w 1973 r. wraz z podpisaniem przez firmę umowy licencyjnej z Zakładami Przemysłu Tytoniowego w Krakowie (ZPTK) na produkcję papierosów marki Marlboro. W 1996 r. firma PMI zakupiła od Skarbu Państwa pakiet akcji ZPTK, a w 1998 r. nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na Philip Morris Polska S.A.

Obecnie w Polsce działają 4 spółki zależne PMI (Philip Morris Polska S.A., Philip Morris Polska Distribution, Philip Morris Polska Tobacco oraz PMI Service Center Europe), które łącznie zatrudniają ponad 3000 pracowników w fabryce i biurach w Krakowie i Warszawie oraz w centrach dystrybucji na terenie całego kraju.