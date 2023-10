Philip Morris International ogłosił we wrześniu nową inwestycję polegającą na produkcji wkładów tytoniowych do podgrzewania IQOS ILUMA. Jak podkreślił Michał Mierzejewski, Prezes Philip Morris International na obszar Europy Północno-Wschodniej, budżet na tę inwestycję przekroczy miliard złotych.

12 września 2023 r. koncern Philip Morris International ogłosił rozpoczęcie produkcji nowych wkładów do urządzeń IQOS ILUMA; fot. PTWP

PMI rozpoczęło transformację biznesową 10 lat temu

Michał Mierzejewski: „Philip Morris był i nadal jest liderem produkcji i sprzedaży papierosów tradycyjnych”

W Polsce papierosy tradycyjne pali 8 mln ludzi

Prezes PMI na obszar Europy Północno-Wschodniej: „Na badania, które trwają już prawie 10 lat, wydaliśmy już ponad 10 mld dolarów”

Jaką rolę odgrywa Polska na arenie całego koncernu Philips Morris International?

- Polska jest jednym z większych rynków w regionie Europy Środkowo-Północno-Wschodniej. Odnotowuje bardzo wysoki odsetek palaczy. Wskaźnik ten wynosi ponad 28%, co oznacza 8 mln palaczy. Koncern ma olbrzymie zakłady produkcyjne w Polsce. Ponadto Polska staje się ośrodkiem centralnym, jeżeli chodzi o ten region Europy Środkowo-Północno-Wschodniej.

Gdzie będą produkowane nowe wkłady do Iqosów?

- Mamy olbrzymi zakład produkcyjny w Krakowie, który ma bardzo duże moce produkcyjne papierosów konwencjonalnych. Nowe produkty, wkłady do Iqosów Iluma, będą produkowane właśnie tam. Wartość inwestycji przekracza miliard złotych. Przygotowujemy się do instalacji pierwszych maszyn. Liczymy na to, że pierwsze produkty zejdą z linii produkcyjnej i trafią w ręce konsumentów w Polsce i na świecie w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku.

Jak dodał Michał Mierzejewski, rozpoczęcie produkcji nowych wkładów do podgrzewaczy wiąże się z nowymi wysokokwalifikowanymi miejscami pracy. „Wprowadzanie tego rodzaju technologii do polskiej produkcji jest przełomem w jakości i innowacyjności”.

W kontekście raportu finansowego za 2022 r., czy plany i założenia koncernu sprawdzają się?

- Jeżeli chodzi o rok 2022, był to rok, kiedy musieliśmy skompensować naszym pracownikom wysoką inflację. Był to też rok dużych wzrostów inflacyjnych u naszych partnerów handlowych, w związku z czym nasze koszty niewątpliwie rosły.

Jednak, jak podkreślił Prezes PMI na obszar Europy Północno-Wschodniej, „nasza transformacja biznesowa nie jest oparta tylko na monetyzacji. Jeżeli chcielibyśmy generować coraz większe zyski, zostalibyśmy przy produkcji jedynie papierosów tradycyjnych. Nowe technologie i nowe produkty są bardzo kosztowne. To są olbrzymie inwestycje i na dzień dzisiejszy nie patrzymy w ogóle na zyskowność tych produktów. Zależ nam na tym, aby zrobić rewolucje w branży i zaoferować uzależnionym dorosłym palaczom produkt o zmodyfikowanym ryzyku.

Ile kosztowały i ile będą jeszcze kosztować zmiany związane z wprowadzeniem IQOSÓW na rynek?

- Do tej pory zainwestowaliśmy ponad 10,5 mld dolarów w badania i rozwój nowych produktów, włącznie z komercjalizacją. Jest to niewątpliwie olbrzymia inwestycja. Powiem więcej, my nadal inwestujemy, ponieważ mamy świadomość tego, że nie ma produktów idealnych. Do produktu idealnego trzeba dążyć cały czas, dlatego badania będą prowadzone dalej.

