Pięć rzemiosł whisky The Balvenie inspiracją dla The Makers

Kampania The Makers to celebracja rzemiosła i wyraz szacunku do pracy ludzkich rąk. Projekt ten daje możliwość wglądu w proces powstawania dzieł zaproszonych do współpracy artystów.

Przed „Makersami” postawiono dwa zadania – każdy z nich miał nie tylko opracować obiekt rzemieślniczy, ale także czynnie uczestniczyć w całym akcie twórczym pozostałych artystów, korzystając ze swoich wzajemnych przemyśleń jako inspiracji. Aby to zrobić, marka zaprosiła 5 twórców do kampusu Design Nature prowadzonego przez Studio Rygalik, gdzie w wyjątkowej przestrzeni twórczej i warsztatowej opracowali dzieła inspirowane hasłem marki: Rzemiosło wymaga umiejętności. Kunszt twórczy wymaga pasji i serca. The Balvenie – tworzone z potrzeby serca.

Whisky The Balvenie

Whisky The Balvenie jest produkowana według zasady Pięciu Rzadkich Rzemiosł, co nadaje jej wyjątkowy charakter. Destylarnia tej wyjątkowej whisky należy do nielicznych w Szkocji, która wciąż uprawia samodzielnie jęczmień, posiada własną słodownię, a także utrzymuje na miejscu zarówno kotlarza, jak i zespół bednarzy.

Piątym spośród Rzadkich Rzemiosł jest doradztwo mistrza słodu Master Distillera Davida C. Stewarta MBE. Jako mistrz słodu przewodniczy on wszystkim etapom tworzenia trunku.

Pan Stewart jest najdłużej pracującym rzemieślnikiem na tym stanowisku w historii szkockiej whisky. W 2016r. został odznaczony przez królową angielską Orderem Imperium Brytyjskiego za swoje zasługi dla rozwoju tego przemysłu.

Ten wyjątkowy sposób produkcji sprawia, że ​​The Balvenie jest jedyną destylarnią w Szkocji, która jest wierna Pięciu Rzadkim Rzemiosłom.

Oddany zespół rzemieślników pracuje w sercu destylarni. Korzystając z tradycyjnych metod i technik produkcji, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, grono twórców whisky odgrywają ważną rolę w tworzeniu każdej butelki oraz utrzymaniu najwyższego poziomu doskonałości.

Na kanwie tradycji, z jakiej wyrasta The Balvenie, powstał projekt The Makers. Kampania opowiada o szacunku do kunsztu rzemieślniczego i różnicy między tworzeniem z potrzeby serca a zwykłą produkcją. Naturalnym środowiskiem dla The Makers było zapewnienie unikatowej przestrzeni warsztatowej, zarówno kreatywnej, jak i rzemieślniczej. Sobole Design Nature, nowoczesny kampus zlokalizowany pośród inspirującej natury założony przez Gosię i Tomka Rygalik (Studio Rygalik), okazał się miejscem wprost stworzonym dla kolektywu pięciu Twórców.

Pozostając w energetycznym dialogu między sobą, członkowie kolektywu opracowali tam swoje dzieła, będące odpowiedzią na temat przewodni kampanii. Nawiązując do rzemieślniczej tradycji marki, zaproszeni artyści stworzyli autorskie kreacje, dostosowane do przesłania całego projektu. Każdy z zaangażowanych twórców wykonał własne dzieło zgodnie ze swoją profesją: ceramiką, fotografią, aktywizmem kulinarnym, designem i tekstem kulturowym. W efekcie powstała spójna kolekcja utrzymana w duchu hasła marki – „stworzone z potrzeby serca”. Podobnie jak każda butelka wyjątkowego trunku, artyści zaproszeni do projektu są pełni charakteru oraz kreatywnej energii, która przekłada się na ich unikatowe prace.

Twórcy projektu The Makers

Tomek Rygalik, projektant, wykładowca, kurator i doktor sztuki, zaprezentował obiekt 16:9 – narzędzie do kadrowania natury.

16:9 to praca kontekstualna, której celem jest przywrócenie kontaktu człowieka z przyrodą, przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów. Kadrując ją w czasie rzeczywistym, ta minimalistyczna instalacja zachęca do spędzenia czasu w naturze, a dzięki swojej funkcji użytkowej wspiera budowanie relacji z innymi ludźmi – wyjaśnia Tomek Rygalik.

Alicja Patanowska, artystka, ceramiczka, absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, przedstawiła serię ceramik „Astral”, które osadzone są w trendzie haptyczności tj. komunikowania się z odbiorcami poprzez zmysł dotyku.

Projekt powstał z terakoty, gliny pozornie nieszlachetnej, bardzo podstawowej, zupełnie naturalnej. To działanie jest celowe i ma pokazać, że z najprostszych składników można stworzyć wyjątkową jakość. Balansujące pomiędzy abstrakcją a użytkowością obiekty swojej mocy nabierają poprzez działanie ognia (fizycznego) i wirtuozerii, kunsztu (symbolicznego). Bo moc, o której opowiadają płynne linie formy to historia o przenikaniu się jakości, wieloletniemu doświadczeniu, cierpliwości, ciągłej rażącej się fascynacji swoim rzemiosłem – opowiada Alicja Patanowska.

Jacek Poremba, jeden z topowych polskich fotografów, portrecista, odpowiadał naturalnie za portrety wszystkich zaangażowanych w projekt, a także stworzył serię zdjęć, w których starał się przekazać w obrazie, jaką wartością jest sztuka rzemieślnicza.

Od prawie pierwszych chwil, kiedy chwyciłem za aparat, uważałem siebie za rzemieślnika i tak też niezmiennie o sobie myślę oraz mówię do dziś… W swojej rzemieślniczej pracy staram się znaleźć balans między jej usługowością a nieskrępowanym niczym poza moją wyobraźnią tworzeniem. Ten balans staje się kunsztem rzemieślniczym, a nie tylko wytwarzaniem. Kiedy finalne produkty noszą piętno ich Twórcy, a nie maszyn i narzędzi, dzięki którym powstały, dzieła nabierają znaczenia – komentuje Jacek Poremba.

Maria Przybyszewska, kulinarna aktywistka, szefowa kuchni, mistrzyni comfort food, stworzyła symboliczną instalację z produktów, które można znaleźć w produktach The Balvenie – dąb, miód, jęczmień. Maria odpowiadała również za dania serwowane w Design Nature w Sobolach, które były inspirowane otaczającą naturą oraz whisky The Balvenie.

Kunszt rzemieślniczy a zwykłe wytwarzanie nosi w sobie różnicę polegającą w głównej mierze na niepowtarzalności. Nawet jeśli rzemieślnik robi jedną rzecz, to zawsze będzie ona ciut inna od poprzedniej, to ją czyni wyjątkowym. Dla mnie rzemiosło to głównie praca ludzkich rąk, energia wkładana bezpośrednio w produkt, w moim przypadku w jedzenie. W kuchni ważna jest dla mnie lokalność i sezonowość. Korzystam z dóbr natury według jej cyklu, mimo iż aktualnie sezon na wszystko możemy mieć przez cały rok. W mojej kuchni staram się gotować świadomie, z głową, korzystając również z bogactwa dzikich ziół oraz roślin rosnących wokół nas – mówi Maria Przybyszewska.

Gosia Rygalik, projektantka, działająca również w obszarach edukacji i kultury, kuratorka projektu The Makers, stworzyła manifest powstałego kolektywu Twórców.

Zwykłe wytwarzanie jest aktem mechanicznym, wymaga pewnych umiejętności, ale w większości przypadków jest pozbawione duszy oraz pasji i serca. Kunszt rzemieślniczy natomiast bez nich nie istnieje, one są jego fundamentami - mówi Gosia Rygalik

Każdy z wybranych Twórców reprezentuje odrębny obszar działalności, ale wszystkich łączy wrażliwość na wyzwania współczesnego świata i odpowiedzialność, jaką niesie ze sobą praca artysty. Wszyscy przykładają ogromną wagę do jakości rzemiosła swojej pracy. Chociaż każdy z nich reprezentuje współczesne wartości, to nieobce jest im zakorzenienie w tradycji oraz czerpanie z niej.

Do tego właśnie nawiązują w swoich pracach pod mecenatem The Balvenie. Nad spójnością całości czuwała Gosia Rygalik, pełniąc funkcję gospodyni zarówno w przestrzeni w Sobolach, jak i całego procesu twórczego.

Projekt skupia się na procesie twórczym jako etapie równie ważnym co samo finalne dzieło. Całość powstaje z potrzeby serca, podobnie jak z serca marki The Balvenie płynie miłość i celebracja kunsztu rzemiosła, za którym stoją ludzie z pasją – The Makers.

Premiera szesnastoletniej whisky The Balvenie French Oak

Kampanii The Makers towarzyszy premiera nowej pozycji w portfolio marki: szesnastoletniej whisky The Balvenie French Oak. Nowość to wibrujący single malt wykończony w beczkach, w których wcześniej przechowywane było Pineau des Charanes. Jest to pierwsze The Balvenie, które jest ‘finiszowane’ w beczkach z francuskiego dębu. Ta wyjątkowa pozycja dedykowana jest dla miłośników wysublimowanych smaków.

Destylarnia The Balvenie leży w samym sercu Szkocji w rejonie Speyside. Swój sukces zawdzięcza zachowaniu i kultywowaniu rzemiosła, z którego w większości destylarni już zrezygnowano. Pozostaje wierna 5 Rzadkim Rzemiosłom (5 Rare Crafts), które nadają produktom wyjątkowy charakter. The Balvenie posiada jęczmień z własnej uprawy i jako jedna z 8 destylarni dysponuje również własną słodownią, zakładem bednarskim oraz kotlarskim.