Piekarze pomagają restauratorom w lockdownie wykorzystać piwo

Lockdown doprowadził w wielu krajach do zamknięcia pubów i restauracji. Właściciele byli zmuszeni do pozbycia się m.in. piwa. W Niemczech z pomocą restauratorom ruszyli piekarze i zaczęli dodawać piwo do ciasta chlebowego - czytamy na polsatnews.pl.