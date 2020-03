Pierwsza ze zrzeszonych w VAP firm przekazała płyny do dezynfekcji szpitalowi w Kielcach

– Polscy producenci płynów do e-papierosów to małe i średnie firmy, które mocno odczują skutki kryzysu epidemiologicznego. Dlatego zalecamy członkom Vaping Association Polska przebranżowienie. Mojej firmie udało się w ciągu jednego dnia przygotować 400 litrów zabutelkowanych płynów do dezynfekcji, które wysłaliśmy do szpitala w Kielcach. W ten sposób nasza branża może pomóc w walce z wirusem. Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony współpracą w tym szczytnym celu – mówi Przemysław Jaskóła, rzecznik Vaping Association Polska.

Producenci z branży e-papierosów dysponują maszynami, które mogą zostać wykorzystane do porcjowania, nalewania, butelkowania i etykietowania płynów do dezynfekcji. Umożliwiają one napełnianie butelek o pojemności od 100 ml do 1 litra. W sytuacji, gdy pojawiające się na rynku płyny oferowane były w 5-litrowych kanistrach, propozycja ta umożliwi odbiorcom nabycie płynów w bardziej praktycznej pojemności oraz zwiększy możliwości dystrybucji płynów do dezynfekcji.