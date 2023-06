Wiodąca marka czeskiego piwa otworzyła Pilsner Urquell: The Original Beer Experience. Usytuowane w centralnej części Pragi interaktywne miejsce, oferuje niezwykłe spojrzenie na historię pierwszego na świecie piwa typu pilzner. Miejsce jest już dostępne dla zwiedzających.

Pilsner Urquell otwiera interaktywne centrum piwa w Pradze: The Original Beer Experience. / fot. materiały prasowe

Pilsner Urquell otwiera interaktywne centrum piwa w Pradze: The Original Beer Experience

Umiejscowione w historycznym budynku City Palais na Placu Wacława, Pilsner Urquell: The Original Beer Experience stało się obowiązkowym punktem na mapie turystycznej Pragi. Miejsce wyposażono w liczne atrakcje, które czerpią z bogatej historii, wykorzystując nowoczesne technologie. Wszystko po to, aby zapewnić zwiedzającym niepowtarzalne przeżycia.

Podczas wizyty w centrum, goście będą mieli okazję m.in.: poznać historię piwa oraz powstania marki Pilsner Urquell Kompanii Piwowarskiej, a także Czech i lokalnych władców, którzy przyczynili się do rozwoju browarnictwa. Ponadto zgłębią proces warzenia kultowego czeskiego piwa i odkryją tajniki jego powstania, doświadczając różnymi zmysłami składników, z których powstaje – chmielu, jęczmienia i wody. Dla odwiedzających Pilsner Urquell: The Original Beer Experience przygotowano również interaktywne gry towarzyskie. Przestrzenie zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwie jak najwierniej odwzorować znajdujące się w Pilznie, czyli stolicy pilznera, miejsce, w którym po raz pierwszy go uwarzono.

We wnętrzu została wydzielona specjalna część o nazwie Beer Hall, przeznaczona do degustacji pilznera warzonego zgodnie z ponad 180-letnią tradycją. Zwiedzający będą mogli dodatkowo zobaczyć demonstrację umiejętności doświadczonych tapsterów, czyli barmanów, którzy zawodowo zajmują się nalewaniem wyłącznie tego napoju. Dla prawdziwych fanów marki, Pilsner Urquell przygotował również Tapster Academy, w ramach której nauczą się wyjątkowej sztuki nalewania piwa pod okiem ekspertów na trzy czeskie sposoby: Hladinka, Mliko i Snyt.

Pilsner Urquell: The Original Beer Experience można odwiedzać codziennie w godzinach od 10:30 do 19:00. Bilety oraz informacje znajdują się na stronie www.pilsnerexperience.com.

Kompania Piwowarska jest liderem polskiego rynku piwa, z udziałem wolumenowym 33,5% (dane GUS, 2022), zatrudniającym ponad 2600 osób.

W trzech browarach: Browar Dojlidy Białystok (1768), Lech Browary Wielkopolski (1895), Tyskie Browary Książęce (1629), warzy piwa najchętniej wybierane przez Polaków: Żubr, Tyskie, Lech, a także Książęce, Hardmade, Captain Jack. Firma posiada w ofercie również piwa czeskie: Pilsner Urquell i Kozel, włoską markę Peroni Nastro Azzurro, piwa bezalkoholowe: Lech Free 0,0%, Lech Free Active Hydrate, Lech Easy, Tyskie 0,0%, Książęce 0,0%, Hardmade 0,0%, Kozel 0,0% oraz szeroki wybór piw smakowych.

Kompania Piwowarska jest częścią Asahi Europe & International, należącej do japońskiej Grupy Asahi – silnej marki na globalnym rynku piwa, wyrobów spirytusowych i żywności.

