Pilsweizer wprowadził piwo bezalkoholowe smakowe - Pilsvar Tropikalne

Autor: AW

Data: 29-06-2022, 11:41

Browar Pilsweizer wprowadza na rynek nowe piwo. Będzie to drugie w portfolio browaru piwo 0,0%, tym razem w wersji smakowej. Piwo o nazwie Pilsvar Tropikalne 0,0% będzie dystrybuowane w całej Polsce - poprzez hurtownie i sklepy, jak również w kanale HoReCa.

– Gdy półtora roku temu po raz pierwszy warzyliśmy piwo bezalkoholowe - Pilsvar ZERO Alko - wiedzieliśmy że na jego bazie będziemy chcieli zrobić także wersję smakową piwa 0,0%. I właśnie tę ideę wcielamy w życie. W kolejny sezon letni wychodzimy na szeroki rynek ze smakowym bezalkoholowym piwem Pilsvar Tropikalne 0,0%. Nasz piwowar opracował orzeźwiający napój piwny, będący kompozycją egzotycznych smaków i zapachów z dominacją smoczego owocu i nutą ananasa. Pierwsze reakcje piwoszy, którzy mieli okazję spróbować piw z partii testowej, są bardzo entuzjastyczne. Pilsvar ZERO Alko jest jednym z naszych hitów sprzedażowych, liczymy na to, że Pilsvar Tropikalne pójdzie jego śladem – mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu oraz współwłaściciel Browaru Pilsweizer

Pilsvar Tropikalne to piwo bezalkoholowe, 0,0%, pasteryzowane, naturalnie mętne z osadem owocowym. Do jego uwarzenia Browar Pilsweizer użył słodu jęczmiennego: pilzneńskiego i wiedeńskiego, chmielu saaz, pulpy owocowej: banana, smoczego owocu, marakui i ananasa. Pilsvar ZERO Alko, wprowadzony na rynek nieco ponad rok temu, który był punktem wyjścia dla piwa Pilsvar Tropikalne, kilka tygodni temu uhonorowany został wyróżnieniem w konkursie Złote Paragony, w którym właściciele i managerowie sklepów oddają swoje głosy na liderów sprzedaży – najlepiej sprzedające się w ich placówkach produkty, kształtujące polski handel detaliczny na przestrzeni roku.

Browar Pilsweizer jest kontynuatorem tradycji założonego w 1804 r. w Siołkowej browaru, który dynamicznie zaczął się rozwijać po przejęciu go w 1887 r. przez czeskiego piwowara Franciszka Paschka.

W 2005 r. Browar Grybów w Siołkowej został kupiony przez Ivana i Andreja Chovanców, którzy, podobnie jak ponad 100 lat temu Paschek, zajęli się jego rozwojem po latach problemów finansowych.