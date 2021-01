PINTA i Lidl wspierają piwowarów domowych

W ramach konkursu, który rozpoczyna się 1 lutego br., wybrane zostaną najlepsze piwa domowe w czterech stylach: Summer Pils, Session IPA, Milk Stout i Belgian Saison. – Szukamy receptur na piwa dla ludzi, czyli absolutnie pijalne, jak to się mawia w kręgu wielbicieli piw rzemieślniczych – zwraca uwagę Ziemowit Fałat, współwłaściciel Browaru PINTA i piwowar domowy z ponad 25-letnim stażem, który pokieruje pracami konkursowego jury.

Piwowarzy domowi zainteresowani udziałem w konkursie „Niech świat pozna Twoje piwo!” muszą między 1 a 21 lutego wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://www.browarpinta.pl/konkurs i przesłać swoje piwa do PINTY. Każdy piwowar może wziąć udział we wszystkich kategoriach konkursowych. Najlepsze piwa zostaną uwarzone w Browarze PINTA w Wieprzu i trafią do sprzedaży w sieci sklepów Lidl. Piwowarzy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają też atrakcyjne nagrody od Browaru PINTA. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 marca br.

– Bez piwowarów domowych 10 lat temu nie wybuchłaby piwa rewolucja w Polsce, a bez dobrej dystrybucji niewielu mogłoby spróbować jej owoców – mówi Ziemowit Fałat, zachęcając piwowarów domowych do skorzystania z wyjątkowej okazji mocnego zaistnienia na polskim rynku piwa.

