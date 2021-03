PINTA i Lidl wybrali najlepsze piwa piwowarów domowych

Na majówkę do sklepów trafi ok. 40 tys. butelek piwa w stylu Session IPA, którego recepturę stworzyła para piwowarów domowych Tomasz Bogowicz i Agnieszka Szejbut. Kategoria, w której wygrali wzbudziła największe zainteresowanie uczestników konkursu. Ogółem zgłoszono w niej aż 239 piw, co jest nowym rekordem Polski w liczbie piw zgłoszonych w ramach jednego stylu.

Do końca tego roku marzenia o uwarzeniu własnego piwa w browarze rzemieślniczym i jego dystrybucji praktycznie w całej Polsce spełnią jeszcze: Mateusz Haberka za Summer Pils, Piotr Nowicki za Belgian Saison i Tomasz Korczak za Milk Stout.

W sumie do pierwszej edycji konkursu Browaru PINTA i Lidl Polska „Niech Świat Pozna Twoje Piwo” 434 piwowarów domowych zgłosiło 562 piwa. Oznacza to, że konkurs pod względem frekwencji od razu wskoczył do czołówki największych konkursów piwa domowego w Polsce i Europie.

Ocena zgłoszonych piw wymagała 3 dni pracy 20 sędziów i stewardów pod nadzorem Ziemowita Fałata, Szefa Jury i współzałożyciela Browaru PINTA. W gronie jurorów, oprócz piwowarów PINTY Pawła Masłowskiego i Bartka Ociesy, znaleźli się sędziowie piwni posiadający certyfikaty (PSPD) Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych oraz BJCP (Beer Judge Certification Program). Każde konkursowe piwo zostało ocenione z użyciem specjalnie przygotowanej metryczki, której kopię piwowarzy otrzymają mailem. – Uwagi od sędziów w formie metryczki to jedna z największych korzyści dla uczestników każdego konkursu piwa – mówi Ziemowit Fałat.

Najlepsi piwowarzy domowi, oprócz dyplomów i uwarzenia piwa według ich receptury w Browarze PINTA, zdobyli nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł netto oraz zestaw 100 piw i gadżetów PINTY. Piwowarzy, którzy zajęli drugie i trzecie miejsca wygrali bony pieniężne na zakupy w piwowarskim sklepie Browamator.pl oraz zestawy piw i gadżetów PINTY.

– Miałem okazję spróbować zwycięskich piw i wszystkie prezentują bardzo wysoki poziom, wiernie oddając charakterystykę stylu. Liczymy na to, że uzyskają też dobre wrażenie wśród konsumentów piwa rzemieślniczego, promując piwowarów domowych, których imiona i nazwiska umieścimy na etykietach – podsumowuje Ziemowit Fałat, który swoją drogę do własnego browaru rzemieślniczego, założonego 10 lat temu, też zaczynał jako piwowar domowy.

