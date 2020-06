PINTA inwestuje w rozwój produkcji. W browarze stanęły 4 nowe tanki po 150 hl każdy

Browar PINTA sfinalizował w czerwcu br. zaplanowane jeszcze przed lockdownem inwestycje w dodatkowe zbiorniki i linię do rozlewu piw w puszkach. W bardzo trudnym dla browarów rzemieślniczych okresie, od początku marca do końca maja tego roku, sprzedaż piw PINTY spadła zaledwie o 3%, co pionierzy piwnej rewolucji w Polsce zawdzięczają m.in. nowościom oraz szybkiemu zastąpieniu piwa w beczkach, którego nie odbierały zamknięte puby, piwami w butelkach i puszkach.