PINTA nawarzy replikę piwa z 2010 roku

To historyczne warzenie zostało zorganizowane w restauracyjnym browarze Grodzka 15 w Lublinie pod koniec maja 2010 roku przez Grzegorza Zwierzynę i Ziemowita Fałata, późniejszych współzałożycieli Browaru PINTA. Chcieli żeby piwo wędzone było normalnie sprzedawane, mimo że na ówczesnym rynku zdominowanym przez koncerny nikt nie wierzył w jego komercyjny potencjał. Oni jednak odnieśli sukces i zainspirowali innych. Aby przypomnieć tamte wydarzenia Browar PINTA organizuje 7 lipca w swoim browarze w Wieprzu warzenie „grodzisza”, w którym weźmie udział kilkadziesiąt osób współtworzących piwną rewolucję, m.in. Andrzej Sadownik, „ojciec chrzestny” piwowarstwa domowego w Polsce.

Piwo á la Grodziskie 2010 było pierwszym piwem komercyjnym uwarzonym przez piwowarów domowych w Polsce. Powstało go zaledwie 5,5 hektolitrów, które wypełniły 1666 butelek. Piwo o zawartości alkoholu 2,65% miało być sprzedawane po 5 zł za butelkę o pojemości 0,33 litra, co wówczas było bardzo wysoka ceną. – Wtedy nikt nie wierzył, że to może się udać – mówi Ziemowit Fałat. – Ale od premiery 17 czerwca 2010 roku wystarczył tydzień, żeby zwróciło się nam ponad 6 tys. zł zainwestowanych w to warzenie – dodaje.

Dla piwowarów domowych był to sygnał, że w Polsce jest zainteresowanie autorskimi piwami. Obecnie takie piwa są warzone przez ponad 300 browarów rzemieślniczych, mają ponad 2 tys. premier rocznie i zajmują około 1% polskiego rynku piwnego. Sam Browar PINTA sprzedaje rocznie 3 miliony butelek piw w kilkudziesięciu różnych stylach.

Sentymentalne dziś dla branży piwowarstwa rzemieślniczego spotkanie w Wieprzu potrwa cały dzień. Warzenie rozpocznie się rano od ześrutowania słodu wędzonego, wsypania śruty do kadzi, zalania wodą i podgrzania. Gotowa brzeczka po nachmieleniu aromatycznym chmielem Lubelskim będzie gotowana 60 minut. Wybicie warki, które rozpoczyna proces schładzania brzeczki nastąpi około godziny 14. Fermentacja poprzez dodanie drożdży górnej fermentacji i leżakowanie potrwają około 20 dni do ostatniego tygodnia lipca. Premiera Piwa á la Grodziskie 2020 jest zaplanowana na 1 sierpnia 2020 r. Kilka dni później będzie można je znaleźć w sklepach.