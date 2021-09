Piotr Stramowski w reklamie piw z Browaru Tenczynek

Grupa Manufaktura wystartowała z kampania wizerunkową piw grupy, warzonych w browarze w Tenczynku. W spocie reklamowym wystąpił Piotr Stramowski, ambasador browaru Tenczynek.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 07-09-2021, 11:23

W spocie reklamowym piw grupy Manufaktura wystąpił Piotr Stramowski, ambasador browaru Tenczynek. fot. materiały prasowe

Konsolidacja podmiotów z grupy Manufaktury Piw, Wódki i Wina SA

Na promocję z wykorzystaniem spotu telewizyjnego oraz reklamy w internecie Manufaktura przeznaczyła 2 mln złotych, wspierając swoje hity sprzedażowe - Pils, Świeże, Marakuja, Double IPA. W reklamach internetowych do 4 wymienionych marek dołączy także piwo BUH.

- To cztery okręty flagowe naszego browaru, wiele smakowych doznań, wiele historii w jednym. Każdy zasługuje na grubą księgę pochwał i dużą uwagę. Chcemy pokazać wszystkim zainteresowanym potencjał smakowy dostarczany przez Browar w Tenczynku, Przyjazne Państwo (marka BUH) i Doctor Brew. Cieszę się, że Piotr Stramowski przyjął moje zaproszenie i zechciał wziąć udział w naszej kampanii. Unikalna konstrukcja spotu jest najlepszą gwarancją zainteresowania ze strony naszych Klientów – mówi Janusz Palikot.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Wspólna kampania marek jest zapowiedzią dokończenia konsolidacji w ramach grupy podmiotów, które będą działać pod wspólnym szyldem Manufaktury Piw, Wódki i Wina SA.

Kampania reklamowa obejmuje portale internetowe oraz stacje telewizyjne należące do grupy Polsat i grupy TVN.

Piotr Stramowski w kampanii piw Browaru Tenczynek

Na potrzeby kampanii przygotowano spot, w którym główną rolę zagrał Piotr Stramowski, ambasador browaru w Tenczynku. Spot przygotowano w wersji 15 i 30 sekund. Wszystkie sceny, także kaskaderskie nakręcono wyłącznie z udziałem Piotra Stramowskiego. Reżyserami i autorami koncepcji spotu są Anna Łoskiewicz i Jacek Kołodziejski, który wcześniej przygotował spot dla marki Marakuja z udziałem Iggy Popa. Autorem zdjęć jest Jacek Podgórski. Za scenografię odpowiadała Anna Łoskiewicz. Choreografię opracowała Agnieszka Konopka, a charakteryzację Olga Nejbauer. Muzyka to Mork n Mindy, SleafordMods ft. Billy Nomates. Stroje, w których występuje Piotr Stramowski zaprojektowała i wykonała Monika Palikot i jej Capricornarthouse. Projekt Managerem była Agnieszka Marszałek. Producentem Dragan Film Agnieszka Dragan, a kierownikiem produkcji Grażyna Bastek. Postprodukcja: Televisor. Obsługę mediową kampanii zapewnia Group One.

Występujące w spocie piwo PILS Tenczynek prezentowane jest w nowej szacie graficznej. To zapowiedź rebrandingu produktu. Piwo ŚWIEŻE zaprezentowano w butelce szklanej. To także zapowiedź zmian, jakie przygotowano dla tej marki. Do tej pory piwo ŚWIEŻE było dostępnego tylko online i w dwóch sklepach stacjonarnych w Krakowie. Za receptury piw będących przedmiotem kampanii odpowiada piwowar związany z Browarem Tenczynek –Sebastian Jabłoński. Jego dziełem są receptury piw, które w przeciągu ostatnich trzech lat zdobyły 13 różnych medali na profesjonalnych konkursach branżowych w Polsce.

Właścicielem Manufaktury Piwa, Wódki i Wina SA, do której należy Browar Tenczynek jest Janusz Palikot. Spółka w roku 2018 roku odkupiła od Marka Jakubiaka historyczny, małopolski browar – Tenczynek i przekształcili go w browar warzący piwa rzemieślnicze. W styczniu premierę miał flagowy produkt Przyjaznego Państwa (współtworzonego przez Janusza Palikota, Kubę Wojewódzkiego i Tomasza Czechowskiego) - piwo powstające z dodatkiem suszu konopnego BUH.