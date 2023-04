Producenci piwa zrzeszeni w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, czyli Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec i Carlsberg, wprowadzili nowe, bardziej czytelne i widoczne dla konsumentów oznaczenia odpowiedzialnościowe, które pojawią się na wszystkich opakowaniach piwa oraz w przekazach reklamowych.

Dotychczasowe znaki z hasłami: „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu”, które pojawiały się rotacyjnie na opakowaniach piw, zostały zastąpione przez 3 piktogramy, ilustrujące te przekazy. Nowe znaki w przeciwieństwie do poprzednich nie będą stosowane przemiennie, a wszystkie 3 jednocześnie pojawiają się na wszystkich piwach.

Nowością wśród wprowadzonych zmian jest znak „18+”, który pojawił się na piwach bezalkoholowych. Czy to oznacza, że piwa bezalkoholowe będą mogły kupić i pić tylko osoby, które mają ukończone 18 lat?

Świat piwa to świat dorosłych, do którego osoby nieletnie nie powinny mieć dostępu. Każde piwo, alkoholowe i bezalkoholowe, jest produkowane i warzone z myślą o dorosłym konsumencie, a nie osobach niepełnoletnich. Dlatego branża piwowarska stosuje te same zasady we wszystkich działaniach marketingowych. Są one jednakowe dla piw zawierających procenty, jak i tych niezawierających alkoholu - wyjaśnił Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny w ZPPP Browary Polskie.

Jedną z kluczowych zasad zapisanych w Kodeksie Etyki Reklamy oraz w wewnętrznych regulacjach członków Browarów Polskich jest zapis mówiący, że reklama piwa nie może być w jakikolwiek sposób, ani poprzez jej treść, ani poprzez sposób przekazu, skierowana do osób poniżej 18. roku życia. Jego kontynuacją jest szereg zapisów szczegółowych wskazujący, że np. aktorzy występujący w reklamach piwa muszą mieć ukończone 25 lat, a przekazy mogą być zamieszczane w mediach, których odbiorcy przynajmniej w 75% stanowią osoby dorosłe, z kolei strony internetowe muszą być wyposażone w tzw. bramki wiekowe - dodał.