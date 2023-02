Warszawski Festiwal Piwa powraca na Legię. Tegoroczna wiosenna edycja odbędzie się w dniach 23-25 marca. O piwach kraftowych i rzemieślniczych, stylach piwnych, rynku piwa i 15 edycji WFP rozmawiamy z Pawłem Leszczyńskim, prezesem Stowarzyszenia Wolny Kraft i współtwórcą Warszawskiego Festiwalu Piwa.

O rynku piw kraftowych w Polsce rozmawiamy z Pawłem Leszczyńskim, prezesem Stowarzyszenia Wolny Kraft i współtwórcą Warszawskiego Festiwalu Piwa. / fot. JS

Jakie piwa nazywamy piwami kraftowymi?

Zacznijmy od początku, czyli wyjaśnij proszę, co to jest piwo kraftowe?

To bardzo proste: jeśli na początku jest jakiś człowiek, piwowar albo właściciel browaru, który ma pomysł na piwo i zastanawia się, jak je uwarzyć, żeby było jak najlepsze i smakowało ludziom, to jest kraft. Jeśli zaczynamy od badania focusowego i ustalenia ceny, to jest fabryka produkująca piwo.

Jakie składniki są nam potrzebne, żeby uwarzyć piwo kraftowe?

Kiedyś za główne składniki uważano wodę, słód, chmiel i drożdże. Dziś mam czasem wrażenie, że jest to Facebook, YouTube, Instagram i TikTok.

Ale już bardziej na poważnie: zgodnie z polskim prawem piwo produkowane jest ze słodu, woda też musi się w nim pojawić, drożdże również, a chmiel jest wciąż najpopularniejszą, choć nie jedyną, przyprawą. Ale poza tym piwowara ogranicza tylko jego własna wyobraźnia. Może dodać soki lub pulpy owocowe, rozmaite dodatki od oczywistych, takich jak pszenica po abstrakcyjne, takie jak bycze jądra, bursztyn czy jadalny brokat. Przy czym zarówno tradycyjne podejście jak i zwariowane eksperymenty to dwie twarze tej samej monety.

Paweł Leszczyński, prezes Stowarzyszenia Wolny Kraft i współtwórca Warszawskiego Festiwalu Piwa. / fot. materiały prasowe

Piwa kraftowe i rzemieślnicze vs. piwa koncernowe

Na rynku mamy piwa kraftowe i rzemieślnicze. Czy to jest to samo, czy jednak znajdziemy różnicy pomiędzy nimi?

Słowo "kraftowe" zaczęliśmy używać w środowisku piwowarów domowych, żeby nawiązać do angielskiego "craft", bo polskie "rzemiosło" ma jednak inne, lekko pejoratywne znaczenie. Ale ponieważ oba te pojęcia są - w kontekście piwa - dość nowe, każdy używa ich w nieco inny sposób.

Wiadomo, gdzie dwóch Polaków tam trzy różne opinie: długie dyskusje toczą się, czy należy pisać "kraft" przez "k" czy przez "c"... A też samo znaczenie tych słów nieustannie się zmienia. Ostatnio coraz częściej w słownikach widzę, że "kraft" definiowane jest właśnie jako "piwo rzemieślnicze" i mam wrażenie, że trochę ukradliśmy innym rzemieślnikom to słowo.

Po czym poznać piwa kraftowego i rzemieślniczego? Jakie są ich cechy charakterystyczne i czym różnią się od koncernowych?

I znów mamy dwie strony tej samej monety. Kraft to różnorodność stylów, smaków i aromatów. Coś, co sprawia, że piwo może być naprawdę interesujące. Z drugiej strony kraft to wszystko poza piwem - społeczność, niesamowici ludzie pełni pasji, inspiracje i sposób na życie. Autentyczność i brak podejścia "na skróty". Czasem myślę, że to przeciwieństwo piwa koncernowego, których marki trudno rozróżnić po smaku, ale co jest naprawdę fajne, to fakt, że piwo rzemieślnicze przez te parę lat na nic nie wpłynęło równie mocno, co na koncerny piwowarskie.

Rynek piwa w Polsce

Patrząc na piwa rzemieślnicze raz koncernowe, jak oceniasz obecną sytuację na rynku piwa?

Ogólnie? Rynek od pewnego czasu jest już tak nasycony, że większa jest szansa, że spożycie będzie spadać niż rosnąć. Piwa koncernowe są absurdalnie tanie, bo ten aspekt jest dla przeciętnego konsumenta najważniejszy, więc na nim przez lata skupiały się najtęższe głowy w naszym kraju.

Z czasem jednak coraz więcej osób zaczęło szukać innych rzeczy. Mała grupka chce wspierać pasjonatów z okolicy. Inna lubi piwa kwaśne. Jeszcze inna piwa bezalkoholowe. Kolejna mocno chmielone. Dla innych ważne są poglądy piwowara i akcje społeczne, w jakie browar się angażuje.

Jeśli nisza jest na tyle duża, że może zapełnić ją duży browar, robi to, ale w większości mu się to nie opłaca. Teraz niestety temat niskiej ceny powrócił i sami rzemieślnicy myślą, jak ograniczyć koszty. Trochę wpłynie to na pewno na jakość piwa, ale też na jakość ich pracy, popchnie ich w kierunku profesjonalizacji i optymalizacji produkcji.

Jesienna edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa 2022. / fot. JS

Piwa kraftowe: nisza czy mainstream?

Czy piwa kraftowe i rzemieślnicze to jeszcze nisza czy już mainstream?

Absolutna nisza. To, że zwracają na siebie uwagę, jest zasługą tego, że ciekawie wyglądają, są inne i interesujące, zarówno od strony wizualnej jak i smakowej. W branży szacujemy, że piwo rzemieślnicze ma 2-3% rynku, ale nikomu z browarów rzemieślniczych nie chce się tego badać. Zostawiamy tabelki koncernom, mamy ważniejsze rzeczy na głowie.

Patrząc na rynek, z jednej strony mamy dużych graczy jak Pinta, a z drugiej małe browary domowe, jaka jest relacja między takimi browarami? Czy np. taką Pintę zaliczymy już do grona dużych browarów jak browary koncernowe?

Problem z definicjami jest taki, że wszystkie są wtórne względem rzeczywistości. Dodatkowo mamy USA, gdzie browary rzemieślnicze są większe od naszych browarów koncernowych. Coraz bardziej widać, że browary bardziej różnią się nie pod względem wielkości, ale podejścia do klienta i do produktu, albo środowiska, z którego wywodzą się właściciele i piwowarzy. Osobiście zaliczyłbym PINTĘ do grona browarów, z której właścicielami i pracownikami możemy godzinami rozmawiać o piwie, a to czy mają taką czy inną produkcję, jak pozycjonują się na rynku to rzecz w zasadzie na razie drugorzędna.

Wspomniałeś wcześniej o preferencjach i wyborach piwnych konsumentów. Które rodzaje piw są obecnie produkowane w Polsce? Które z nich cieszą się największą popularnością?

W tej chwili co roku powstaje w Polsce około 2,5 tys. różnych, nowych piw ponad 100 różnych stylach. W świecie piw rzemieślniczych najpopularniejsze są piwa z dużą ilością chmielu, mniej lub bardziej goryczkowe, piwa z owocami i o czystym, bardziej tradycyjnym profilu.

Regularnie zimą wracają piwa silniejsze, na czele z porterem bałtyckim, w którym specjalizują się nasi piwowarzy. Abstrahując od nazw, są to w dużej liczbie piwa jak najbardziej godne spróbowania, choć często ich liczba jest mikroskopijna.

Popularność piw bezalkoholowych

Coraz więcej osób rezygnuje z alkoholu i coraz częściej sięga po piwa bezalkoholowe. Jak trend piw bezalkoholowych jest postrzegany przez browary rzemieślnicze?

Coraz więcej browarów włącza je do swojego portfolio, choć produkcja piw bezalkoholowych jest dość skomplikowana. Ale rzemieślnicy udowadniają, że ta kategoria nie musi być bezsmakowym albo aromatyzowanym zamiennikiem piwa. Coraz częściej są to naprawdę dobre, odświeżające i zdrowe rzemieślnicze napoje, po które sięgnąć może każdy.

Jesienna edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa 2022. / fot. JS

15. edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa

Przed nami kolejna edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa. Czym zaskoczy nas wiosenna odsłona festiwalu?

Nasz Festiwal ma również dwie twarze. Z jednej strony ponad tysiąc najlepszych piw z Polski i zza granicy, specjalne degustacje i obsługa, którą stanowią sami piwowarzy, browarnicy i najwięksi specjaliści od piwa w kraju. Z drugiej doskonałe jedzenie, gry planszowe, amerykańskie, barowe, sauna i niezwykła przestrzeń stadionu Legii Warszawa. No i super społeczność, dla której każda nasza impreza to święto i kolorowa odskocznia od szarej rzeczywistości.

A niespodzianek przygotowaliśmy jak zwykle mnóstwo. Pojawi się strefa rzemiosła, charytatywne akcje sportowe, cała seria piw poświęcona polskim chmielom, słuchowiska audio, specjalna delegacja francuskich browarów, do tego legendarne piwa z Niemiec i Belgii... Myślę, że nie ma lepszego miejsca, żeby na własnym języku przekonać się, czym tak naprawdę jest rzemieślnicze piwo.

Dziękuję za rozmowę.

