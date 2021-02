Piwne Walentynki – rzemieślnicza propozycja na pandemiczną rzeczywistość

– Rynek piw rzemieślniczych, który żył w symbiozie z branżą gastronomiczną mocno ucierpiał wskutek wprowadzonych obostrzeń. Abstrahując od problemów związanych z dystrybucją piwa, które wiele browarów kraftowych, współpracujących z HoReCa dostarczała głównie w kegach, pojawił się problem dostępności niszowego piwa w Polsce. Nie każdy ma w swojej okolicy sklep specjalistyczny z piwem kratowym lub selekcją rzemieślniczych trunków – mówi Sławek Leszczyński, twórca i główny projektant kraftklub.pl

- Oczywiście w ciągu ostatnich miesięcy wielu browarom udało się wprowadzićswoje piwa na półki lokalnych sklepów czy sieci handlowych, jednakże patrząc na ten proces trochę z boku, dla wielu browarów jest to raczej codzienna, nierówna walka o przetrwanie. Półki hipermarketów nie są z gumy, a zdecydowana większość oferty, a konkretniej udziału procentowego piwa na półkach zajęta jest przez średniej jakości piwa koncernowe. Owszem, markety coraz częściej decydują się na dystrybucję piw rzemieślniczych, jednakże dla kilkuset funkcjonujących obecnie na polskim rynku, głównie małych browarów kraftowych, pola do popisu pozostało niewiele. – dodaje.

Walentynki to zwykle złoty dzień dla sprzedaży alkoholu

Stereotypowe Walentynki w Polsce kojarzą się z rezerwacją stolika w restauracji, wyjściem do kina, teatru czy opery, bukietem kwiatów i czekoladkami. Pomijając fakt, że dzień ten posiada tyluż zwolenników ilu przeciwników, w wielu miejscach w Polsce to święto się po prostu obchodzi.

– Podczas walentynkowej kolacji często sięgamy po trunki, których nie kupujemy codzienne. W zależności od preferencji dla niektórych jest to piwo, dla innych wino lub mocniejsze alkohole, ale charakter tego dnia inicjuje poszukiwanie pewnej wyjątkowości. Obserwowaliśmy w ostatnich latach masowy wzrost konsumpcji piwa rzemieślniczego poza domem, co szczególnie było widoczne w okolicach 14 lutego. Korzystali na tym zarówno producenci jak i dystrybutorzy, zarówno hurtowi jak i detaliczni. Był to złoty dzień dla sprzedaży alkoholu i produktów rzemieślniczych w Polsce. Swoją pracę domową odrabiali również sami zainteresowani – browary rzemieślnicze, przygotowując na potrzeby święta zakochanych dedykowaną ofertę okolicznościową piw – mówi Sławek Leszczyński.