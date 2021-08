Piwo 0.0 z alkoholem? Carlsberg pomylił etykiety na linii produkcyjnej

Niewłaściwie oznakowane butelki piwa Carlsberg Pilsner Premium 500 ml zostały wycofane ze względu na błąd na linii produkcyjnej. Do niektórych butelek zastosowano niewłaściwą etykietę główną, która sugeruje, że jest to produkt bezalkoholowy, podczas gdy zawiera on alkohol w ilości 5,0% obj.

Niewłaściwe etykiety sugerują, że jest to produkt bezalkoholowy, podczas gdy zawiera on alkohol w ilości 5,0 proc. obj. Etykieta tylna jest prawidłowa, zawarte na niej informacje wskazują, że jest to produkt z zawartością alkoholu - napisano w ostrzeżeniu.

Ostrzeżenie dotyczy produktu o nazwie Carlsberg Pilsner Premium 500 ml. Dystrybutorem jest Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255, Warszawa.

Wycofaniu podlega piwo o numerach partii i dacie minimalnej trwałości: LPL03L/215, 30.04.22 10:14, LPL03L/215, 30.04.22 10:15, LPL03L/215, 30.04.22 10:16.

Carlsberg Polska Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji o pomyłce niezwłocznie poinformował odbiorcę, który otrzymał błędnie oznakowany produkt, tj. Jeronimo Martins Polska SA o konieczności zablokowania sprzedaży wadliwego towaru oraz wprowadził dodatkowe procedury kontrolne w celu wyeliminowania ryzyka ponownego błędu.

Ponadto producent zwrócił się do Jeronimo Martins Polska SA o umieszczenie w punktach sprzedaży komunikatów dla konsumentów, informujących o zaistniałej sytuacji oraz możliwości zwrotu produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu.