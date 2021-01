Piwo BUH Janusza Palikota i Kuby Wojewódzkiego już w Żabce, a wkrótce premiery dwóch kolejnych piw konopnych

– Pierwsza partia piwa BUH właśnie zjechała z taśmy produkcyjnej! Popularność suszu konopnego ostatnio błyskawicznie rośnie wśród konsumentów i nie można się temu dziwić. Ilość zastosowań konopi siewnych liczy się już w setkach: od właściwości leczniczych, przez smakowe, po branżę tekstylną. My postanowiliśmy połączyć konopie z produktem, który też przeżywał ostatnio rewolucję i namieszał w branży: piwo kraftowe. Sieć Żabka Polska to ponad 6,5 tysiąca sklepów na terenie całej Polski. To świetny start na premierę BUHa – mówi Janusz Palikot, prezes spółki Przyjazne Państwo.

Wariant BUHa dostępny w Żabce zawiera 5% alkoholu, zaś Pils, który swoją premierę będzie miał za kilka tygodni, to 5,4% alkoholu. Za receptury odpowiada piwowar związany od lat z Browarem Tenczynek – Sebastian Jabłoński.

– BUH to piwo w stylu ALE, w którym mieszanka chmieli daje odpowiednie aromaty. Mamy tu polską Marynkę i klasyczny dla Anglii chmiel East Kent Golding. Do tego naturalny susz konopny najwyższej jakości oraz kilka autorskich tricków, które są już naszą tajemnicą, a wpływają na smakowe walory piwa – dodaje Jabłoński.

Założyciele Przyjaznego Państwa zapowiadali produkcję BUHa jeszcze w październiku 2020 roku. Piwo od początku budziło emocje ze względu na twórców spółki, a także na dodany susz konopny. Produkcja piwa realizowana jest w browarze Tenczynek, należącym do Janusza Palikota.

Ambasadorką projektu została aktorka Katarzyna Warnke, którą zobaczymy na kreacjach reklamowych. 7 stycznia rusza także ogólnopolska kampania promocyjna, która obejmie telewizję, outdoor i internet.

Wydruk etykiet na butelki piwa BUH, zrealizowano przy współpracy z firmą GRAFPOL B.M. Meszkes z Bydgoszczy, kapslami zajęły Promet, a kartonami – Janmar Centrum. Autorem projektu jest Tomasz Waciak Wójcik, wieloletni dyrektor artystyczny „Playboy”.

Przyjazne Państwo tworzą: Kuba Wojewódzki, Janusz Palikot i Tomasz Czechowski. Kuba Wojewódzki to jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy, prezenter TVN i showman, jednocześnie rozwija swoją sieć restauracji – Niewinni Czarodzieje. Janusz Palikot z branżą napojów jest związany od 30 lat, z kilkuletnią przerwą na politykę. W 2018 roku od Marka Jakubiaka odkupił historyczny, małopolski browar – Tenczynek. Stworzył też trzy kolejne biznesy: Tenczyńska Okovita, Tenczynek Bezalkoholowe i Alembik Polska, które zanotowały rekordowe kwoty w emisjach crowdfundingu udziałowego. Tak zyskał ponad 3,5 tys. inwestorów. Trzecim wspólnikiem Przyjaznego Państwa SA jest Tomasz Czechowski, zaangażowany w rozwój marki piw rzemieślniczych Doctor Brew oraz licznych projektów w branży gastronomicznej.