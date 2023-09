Alkohole i używki

Piwo drożeje znacznie bardziej niż surowce do jego produkcji

Autor: opr. RW

19-09-2023, 15:26

W tym roku piwo podczas Oktoberfest jest o 6 proc. droższe niż rok temu. To jednak nic w szerszym rozrachunku, bo w Polsce i na świecie piwo drożało dwa razy bardziej w ciągu ostatniego roku. I to w sytuacji, gdy surowce do jego produkcji staniały o 5 proc. Dalsze podwyżki będą jednak trudne, bo konsumenci się buntują i nie chcą kupować drogiego piwa - mówi Paweł Majtkowski, analityk rynkowy eToro

