W naszej opinii ustawa jest spóźniona o dwa lata, źle napisana i nieskonsultowana z branżami, których bezpośrednio dotyczy. To miała być ustawa prośrodowiskowa, miała zamknąć temat obiegu odpadów branży napojowej- puszek i butelek. Tymczasem butelki zwrotne, czyli najbardziej ekologiczne rozwiązanie opakowaniowe branży napojowej, zamiast zwiększać wolumeny, może znikać z rynku - mówi Agata Koppa, Dyrektorka ESG i Corporate Affairs, Carlsberg Polska

W miniony czwartek Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o systemie kaucyjnym. Ustawa w takiej formie trafi teraz do prezydenta. Jak tę decyzję ocenia Carlsberg Polska ?

Agata Koppa, Dyrektorka ESG i Corporate Affairs, Carlsberg Polsk: Tak szybkie przeprocedowanie ustawy o systemie kaucyjnym, w której nie uwzględniono merytorycznych uwag branży napojowej, może przynieść skutki całkowicie odmienne od zakładanych. W naszej opinii ustawa jest spóźniona o dwa lata, źle napisana i nieskonsultowana z branżami, których bezpośrednio dotyczy. To miała być ustawa prośrodowiskowa, miała zamknąć temat obiegu odpadów branży napojowej- puszek i butelek. Tymczasem butelki zwrotne, czyli najbardziej ekologiczne rozwiązanie opakowaniowe branży napojowej, zamiast zwiększać wolumeny, może znikać z rynku. Dlaczego? Ponieważ chcąc uniknąć wysokich kar, producenci zaczną odchodzić od tego typu opakowań, a to oznacza, że tysiące ton butelek zamiast do ponownego napełnienia, trafi na stłuczkę. Kar można się spodziewać w sytuacji, gdy nie zdążymy w rok zbudować systemu kaucyjnego. Kary mogą być ogromne. Wspólnie z Browarami Polskimi obliczyliśmy, że chcąc pokryć koszty kary wraz z podatkiem VAT, jaka przewidziana jest za każdy kilogram niezwróconych butelek szklanych, musielibyśmy podnieść cenę butelki piwa aż o 10 zł. Tak może się stać, gdyż przewidziany przez ustawodawcę termin na wdrożenie systemu kaucyjnego, 1 stycznia 2025 roku, jest całkowicie nierealny. Jako branża napojowa apelowaliśmy, by przewidzieć na to minimum 2-3 lata. Żadne z państw europejskich nie zbudowało systemu kaucyjnego w rok.

Powiedziała Pani, że branża apelowała o zmiany w ustawie o systemie kaucyjnym. Czy ustawodawca współpracował z browarami w kwestiach dotyczących systemu kaucyjnego?

Branża napojowa w Polsce, w tym także producenci piwa, jest zgodna co do tego, że system kaucyjny jest potrzebny. Od dawna prowadziliśmy między sobą rozmowy na ten temat - w ramach stowarzyszenia Browary Polskie i razem z innymi firmami napojowymi, w ramach Polskiej Federacji Producentów Żywności. Każdy z producentów wypracował też swoje rozwiązania. Na przykład te, które sprawiły, że zwrot szklanych butelek wielokrotnego użytku funkcjonuje bardzo dobrze, osiągając 90% poziomy zwrotu. Naszymi doświadczeniami i uwagami chcieliśmy się podzielić z ustawodawcą, niestety pozostał on głuchy na te uwagi. Jako PFPŻ uczestniczyliśmy w komisjach sejmowych, których przebieg zaskoczył przedstawicieli branży napojowej. Nie zaimplementowano żadnej z czterech, krytycznych naszym zdaniem, poprawek. Ani tej dotyczącej czasu na stworzenie systemu kaucyjnego, ani tej dotyczącej podatku VAT nałożonego na kaucję. Bezskutecznie prosiliśmy o zmianę zapisów wyłączających butelkę zwrotną szklaną z systemu, którego nie zdążymy zbudować w rok. Teoretycznie więc uczestniczyliśmy w komisjach, ale nasz głos za każdym razem był bagatelizowany. Do momentu aż ustawa trafiła do senatu. Tam odniesiono się ze zrozumieniem do naszych postulatów. Niestety, finalna akceptacja w sejmie przebiegła już w zupełnie inny sposób. Odrzucono poprawki senackie.

Co w takim razie oznacza dla browarów i rynku piwa w Polsce wprowadzenie w życie systemu kaucyjnego w takiej formie?

Dziś rozpoczynamy rysowanie różnych scenariuszy i obserwujemy proces tworzenia operatorów. Czekamy na podpis Prezydenta, co jednoznacznie zamknie proces tworzenia nowego prawa. Wtedy przystąpimy do działań. Od dłuższego czasu PFPŻ prowadzi proces budowania naszej wiedzy na ten temat, organizuje warsztaty i wypracowuje wspólne rozwiązania. Czynnie w tym procesie uczestniczymy.

Dziękuję za rozmowę.

