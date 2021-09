Piwo - jakie je wykorzystywano w Chinach 9 tys. lat temu?

Zespół archeologów i antropologów z amerykańskiego Dartmouth College odkrył do czego wykorzystywane było piwo pond 9 tys. lat temu w Chinach. Służyło nie tylko do gaszenia pragnienia, ale również do rytuałów pogrzebowych.

Autor: PAP

Data: 15-09-2021, 08:38

Piwo, w odległych Chinach, służyło nie tylko do gaszenia pragnienia, ale również do rytuałów pogrzebowych, a prawdopodobnie do zacieśniania więzi społecznych pomiędzy żyjącymi po sąsiedzku grupami ludzi./ fot. unsplash.com

W bardzo odległej przeszłości, w południowo-wschodnich Chinach - na terenie, gdzie współcześnie znajduje się miasto Qiaotou - piwo służyło nie tylko do gaszenia pragnienia, ale również do rytuałów pogrzebowych, a prawdopodobnie również do zacieśniania więzi społecznych pomiędzy żyjącymi po sąsiedzku grupami ludzi - piszą na łamach PLOS One naukowcy pod kierunkiem antropologa Jiajing Wanga z Dartmouth College (USA).

Piwo - jaką pełniło funkcję 9 tys. lat temu

Wniosek dotyczący zastosowań piwa innych niż spożywcze wynika z niedawnego odkrycia w tej części Chin pozostałości naczyń ceramicznych liczących około 9 tys. lat.

Zdaniem ekspertów naczynia, w których przechowywano piwo, zostały znalezione obok dwóch ludzkich szkieletów w miejscu, uznanym przez badaczy za miejsce pochówku. Było ono też oddalone od ludzkich zabudowań.

Naukowcy informują o pięćdziesięciu dobrze zachowanych naczyniach ceramicznych - dzbanków głównie niewielkich rozmiarów. Dwadzieścia z nich skierowano do badań laboratoryjnych, podczas których na wewnętrznych ściankach stwierdzono obecność związków chemicznych, wskazujących na rodzaj dawnej zawartości: było to piwo.

Z kolei z analizy wnętrza naczyń wynika m.in., że używane w południowo-wschodnich Chinach piwo było słodkie i powstawało w efekcie lekkiej fermentacji gotowanego ryżu. Rolę w tym procesie odgrywała również pleśń, pojawiająca się w efekcie pozostawienia naczynia z ryżem na dworze przy ciepłej pogodzie. Badacze twierdzą, że dla wsparcia procesu fermentacji do napoju dosypywano m.in. plewy ryżu, a także prawdopodobnie miód oraz owoce.

Zdaniem badaczy Qiaotou 9 tys. lat temu było wczesnym neolitycznym centrum rytualnym.

"Piwo z Qiaotou było zapewne serwowane podczas ceremonii związanych z upamiętnieniem zmarłych osób po pochówku. (...) Ten służący rytuałom napój stanowił element wzmacniania relacji międzyludzkich (...) i zachęty do współpracy" - napisali naukowcy. Dodali, że bardziej złożone społeczności rolników uprawiających ryż pojawiły się na badanych terenach cztery tysiące lat później.