Piwo Palikota zaczęło się od słowa. I chcę by zaistniało w świadomości wielu ludzi właśnie dzięki słowom. Analiza wyszukiwań w Google'u ujawniła bardzo duże zainteresowanie frazą „piwo Palikota”. Tak powstała idea produktu. Dla wielu piwo to po prostu piwo. Dla mnie to zaproszenie do podróży przez doznania. Pomysł na piwo zarówno w sensie smakowym, jaki i marketingowym, to mój osobisty wybór. Łączę intrygujące smakowo piwo typu Wheat IPA z moim zamiłowaniem do filozofii, sztuki i literatury. To propozycja na niekonwencjonalną formę popularyzowania poetów, filozofów i mistrzów sztuki. Etykiety Piwa Palikota zawierają cytaty wybranych przeze mnie autorów, których nazwiska nie zawsze są znane szerokiej publiczności. Chcę to zmienić. Każda butelka piwa Palikota staje się nośnikiem kultury i sztuki. Liczę na to, że moje propozycje cytatów skłonią ludzi czytających kontretykietę na butelce do sięgnięcia głębiej, dalej, więcej. Bo warto

– mówi Janusz Palikot, prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A i Browaru Tenczynek.