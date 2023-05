Reklama marki piwa Bud Light autorstwa transpłciowego influencera wywołała falę gniewu w amerykańskich kręgach prawicowych. Sprzedaż piwa załamała się.

Sprzedaż piwa Bud Light załamała się po "prawicowej burzy"; fot. shutterstoc.com

Sprzedaż Bud Light w tygodniu zakończonym 22 kwietnia spadła o 26 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Powodem było nawoływanie do bojkotu środowisk konserwatywnych i prawicowych w USA po ogłoszeniu partnerstwa brandingowego z kontrowersyjną transpłciową influencerką.

Dyrektor generalny AB InBev Michel Doukeris twierdzi, że powodem wezwań do bojkotu są "dezinformacje w mediach społecznościowych". I podkreślił, że "to nie była nawet oficjalna kampania Buda".

Bud Light. Bojkot piwnej marki

Potęga konsumentów doprowadziła już wiele firm do na dno. Po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na Ukrainę oburzenie w wielu zachodnich społeczeństwach było tak wielkie, że wiele korporacji całkowicie zrezygnowało ze swoich rosyjskich biznesów z powodu szkalujących wpisów w mediach społecznościowych i strachu przed uszczerbkiem na ich wizerunku.

Gigant browarniczy Anheuser-Busch InBev odkrył jednak, że grupy klientów, którym nie zależy na obronie praw człowieka czy różnorodności – ale na czymś przeciwnym – również mają znaczną siłę rynkową. Sprzedaż w tygodniu zakończonym 22 kwietnia, według najnowszych dostępnych danych branżowych, spadła o 26 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Powodem było nawoływanie do bojkotu środowisk konserwatywnych i prawicowych w USA.

AB InBev. Kontrowersyjna kampania kultowego piwa

Jak już pisaliśmy, chodzi o partnerstwo brandingowe z kontrowersyjną 26-letnią transpłciową influencerką - Dylan Mulvaney.

Na swoich kontach w mediach społecznościowych, które przyciągają 10 milionów followersów (także hejterów) opublikowała na początku kwietnia post, w którym przebrana za Holly Golightly z filmu "Śniadanie u Tiffany'ego" promuje konkurs March Madness Bud Light, w którym można wygrać 15 tys. dol. Firma z kolei wyprodukowała specjalnie wykonane puszki z podobizną Mulvaney, aby upamiętnić partnerstwo.

Niektórzy fani marki Bud Light zareagowali gniewem, potępiając producenta piwa za sponsorowanie transpłciowej kobiety i wspieranie wartości LGBTQ+. W Internecie opublikowano filmy pokazujące, jak konsumenci wyrzucają puszki i butelki Bud Light do koszy na śmieci, a zawartość wylewają do zlewów. Niektórzy nagrywali, jak niszczą puszki z piwem. Do bojkotu przystąpił słynny muzyk - Kid Rock.

"To nie była nawet oficjalna kampania Buda"

Dyrektor generalny Anheuser-Busch InBev Michel Doukeris twierdzi, że powodem wezwań do bojkotu są "dezinformacje w mediach społecznościowych". I podkreślił, że "to nie była nawet oficjalna kampania Buda". Koncern nie zamierzał też sprzedawać puszek z podobizną Dylana przebranego z Holly Golightly. Z grupy musiała już odejść Alissa Heinerscheid, odpowiedzialna za marketing w zarządzie, która miała za zadanie "odkurzenie" wizerunku marki piwa.

Inny dyrektor - Daniel Blake, który nadzoruje marketing dużych marek Anheuser-Busch - został wysłany na urlop po kontrowersjach wokół kampanii - donosi The Wall Street Journal .

Wcześniej krążyła zdemaskowana plotka, że ​​Anheuser-Busch zwolnił cały zespół marketingowy z powodu sprzeciwu prawicy. Associated Press potwierdziło, że tak nie było.

Bud Light - kultowa marka piwa w USA

Bud Light to według różnych danych najpopularniejsza marka piwa w USA. Jasne piwo zostało po raz pierwszy wprowadzone w 1982 roku i jest znane dzięki kobaltowo-niebieskiej etykiecie.

Ten orzeźwiający trunek o delikatnym chmielowym aromacie ma 4,1 proc. alkoholu. Jednak miłośnicy piwa często twierdzą, że brakuje mu charakteru.

