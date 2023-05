Aby przeciwdziałać skutkom suszy w Kalifornii, Epic Cleantec i Devil’s Canyon Brewing Company postanowiły stworzyć piwo z recyklingowanej wody - Epic OneWater Brew. Czy to smak przyszłości?

Piwo z recyklingowanej wody - Epic OneWater Brew; fot. epiccleantec.com

Epic OneWater Brew - piwo z recyklingowanej wody

Epic OneWater Brew od Epic Cleantec i Devil's Canyon Brewing Company, jest wytwarzany z szarej wody pochodzącej z pryszniców, pralni i umywalek w 40-piętrowym budynku mieszkalnym w San Francisco, w którym firma Epic ma sprzęt do wychwytywania, uzdatniania i ponownego wykorzystywania wody do celów innych niż celów picia.

Jednak ten produkt nie jest masowo dostępny na półkach sklepowych. To piwo z misją – stworzone, aby rozpocząć dyskusję na temat możliwości recyklingu wody i obecnych przepisach dotyczących wody pitnej pochodzącej z recyklingu. To nie tylko napój, to przede wszystkim potężne orędzie, które pokazuje, że zrównoważone rozwiązania w browarnictwie są możliwe i niezwykle potrzebne.

Niewykorzystany potencjał ponownego wykorzystania wody

"Chcieliśmy zrobić coś zabawnego, co byłoby angażującym narzędziem do rozmowy z ludźmi, wzbudzić ich podekscytowanie, ale także pokazać niewykorzystany potencjał ponownego wykorzystania wody" — powiedział cytowany przez "The Guardian", Aaron Tartakovsky, współzałożyciel i dyrektor generalny Epic Cleantec.

Ale jak naprawdę smakuje piwo ze ścieków z gigantycznego budynku mieszkalnego? Aby się tego dowiedzieć, dziennikarz "Guardiana" spróbował OneWater Brew.

"To było przyjemne, rześkie i... nadające się do picia. Gdyby podano to w barze, nigdy bym nie zgadł, skąd to pochodzi" - napisał w felietonie.

Przekształcenie szarej wody w wodę pitną

Technologicznie rzecz biorąc, przekształcenie szarej wody w wodę pitną to nie problem.

"Moglibyśmy to zrobić w przyszłym tygodniu – powiedział Tartakovsky. "Prawdziwym wyzwaniem jest upewnienie się, że jesteśmy po tej samej stronie z organami regulacyjnymi. Chcemy mieć pewność, że zawsze jesteśmy po tej samej stronie, ponieważ ostatecznie ich zadaniem jest ochrona zdrowia publicznego" - dodał.

Epic prowadzi pierwszy zatwierdzony system recyklingu szarej wody w San Francisco. Wszystkie budynki wzniesione po 1 stycznia 2022 roku są zobowiązane do instalowania systemów ponownego użycia wody na miejscu.

