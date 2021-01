Platinum Wines zaczyna współpracę z największą na świecie francuską marką wina, chce potroić jej sprzedaż

- JNT Group kontynuuje prace nad rozwijaniem kategorii win gronowych. Nowy rok rozpoczynamy intensywnie, bowiem nasza spółka Platinum Wines przejmuje dystrybucję jednej z najbardziej znanych na świecie marek wina. Dzięki JP. Chenet wzmocnimy na polskim rynku ofertę win francuskich – mówi Jakub Nowak, Prezes Zarządu JNT Group.

- Bardzo się cieszę z tego przejęcia, ponieważ JP. Chenet to wielka marka, posiadająca ogromny potencjał, który zamierzamy aktywnie wykorzystać. Przejmujemy jej dystrybucję na polskim rynku, aby ją wzmocnić odpowiednimi działaniami marketingowymi. Promocję wspierać będzie znany ambasador, a nasz plan marketingowy obejmuje bardzo aktywną pracę m.in. social media, współpracę z influencerami, PR oraz shoppermarketing. W efekcie wspólnie z producentem Les Grands Chais de France zamierzamy w ciągu 2-3 lat potroić sprzedaż tej marki w Polsce – mówi Witold Franczak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Platinum Wines.

Platinum Wines planuje rozszerzenie w Polsce marki o nowe warianty JP. Chenet Fashion, ICE oraz bezalkoholowe.

JP. Chenet to największa marka we Francji oraz 9. wśród najsilniejszych marek wina na świecie. Według badania Wine Intelligence, przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 20 tys. konsumentów na 20 głównych światowych rynkach wina, to jedna z najbardziej perspektywicznych i wpływowych marek światowych. To bardzo dynamiczny brand, obecny już w 173 krajach. Wino JP. Chenet produkowane jest z wyselekcjonowanych i kontrolowanych przez ekspertów upraw winogron, dzięki czemu od lat zdobywa liczne nagrody za jakość, a także za niepowtarzalny styl.

Platinum Wines Sp. z o.o. od 27 lutego 2019 r. stanowi część JNT Group S.A. Sp.K. Spółka jest jednym z kluczowych importerów i dystrybutorów dla tradycyjnego oraz nowoczesnego kanału off-trade w kategorii win gronowych z całego świata, a przede wszystkim z Bułgarii, Mołdawii, Gruzji i Chile. Posiada wyłączną dystrybucję na rynku polskim na takie marki, jak: Mezzek, Mołdawska Winnica, Badagoni, Porta. W ramach rozwoju Platinum Wines wzmacnia portfel dotychczasowych marek oraz wprowadza do dystrybucji nowe, wspierając je intensywnymi działaniami marketingowymi.