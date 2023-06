Browary w Wielkiej Brytanii obniżają poziom alkoholu w popularnych piwach - zaoszczędzając miliony funtów na podatkach – bez zmniejszania cen dla klientów. Daily Mail opisuje trend nazwany drinkflacją i porównywany do shrinkflacji, czyli inflacji kurczących się opakowań.

Drinkflacja oznacza, że kupujący nieświadomie kupują słabsze piwo od miesięcy, płacąc tyle samo.

Obniżki są spowodowane zmianą prawa od sierpnia 2023 r., co oznacza, że ​​cło naliczane od większości napojów będzie powiązane wyłącznie z zawartością alkoholu.

Colin Angus, pracownik naukowy z University of Sheffield, twierdzi, że gdyby każdy browar obniżył poziom alkoholu o zaledwie 0,3 procent, zaoszczędziłby łącznie około 250 milionów funtów na opłatach celnych dla rządu.

Shrinkflacja i drinkflacja - co to znaczy?

Shrinkflacja i downsizing to kurczenie się opakowań przy pozostawieniu tej samej ceny. To zjawisko staje się ostatnio bardzo popularne zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, gdzie producenci starają się jak najmniej zwracać uwagę klientów na szalejący wzrost cen.

Ale krytycy twierdzą, że drinkflacja jest bardziej podstępna, ponieważ nie ma zmiany kształtu ani rozmiaru butelek i puszek – i zawierają one taką samą ilość płynu.

Obniżona zawartość alkoholu w piwie

Wśród popularnych marek, w których obniżono zawartość alkoholu w Wielkiej Brytanii, znajdują się Foster's, Old Speckled Hen, Bishops Finger i Spitfire. Przewiduje się, że podobne obniżki zostaną wprowadzone u innych ze względu na zmianę prawa od sierpnia 2023 r., co oznacza, że ​​cło naliczane od większości napojów będzie powiązane wyłącznie z zawartością alkoholu.

Z informacji Daily Mail wynika, że wykazało, że alkohol według objętości (ABV) dla Foster's, sprzedawany przez Heinekena w Wielkiej Brytanii, spadł od początku tego roku z 4 procent do 3,7 procent.

Tymczasem ABV dla Old Speckled Hen spadł z 5 procent do 4,8 procent; Spitfire Amber Ale spadł z 4,5 procent do 4,2 procent; a Bishops Finger spadł z 5,4 procent do 5,2 procent.

Oszczędności podatkowe piwnych gigantów

Chociaż obniżki mogą wydawać się niewielkie, generują oszczędności podatkowe w wysokości od 2 do 3 pensów na każdej wyprodukowanej butelce i puszce.

Browary twierdzą, że obniżka chroni ich przed rosnącymi kosztami, a nie spekulacjami, podczas gdy niektórzy podają nawet, że obniżają poziom alkoholu dla "dobra zdrowia publicznego".

Dr Sadie Bonifacy, kierownik badań w Instytucie Badań nad Alkoholem, zakwestionowała te twierdzenia. W rozmowie z "Daily Mail" powiedziała:

"Międzynarodowe koncerny alkoholowe to… firmy nastawione na zysk, które chcą zarabiać pieniądze dla swoich akcjonariuszy".

Niektórzy browarnicy, w tym Heineken, nie wykluczyli, że zrobią to samo z innymi markami, w tym z samym Heinekenem, a także Amstel, Birra Morretti, John Smith's i Newcastle Brown Ale.



"Gdyby utrzymali ceny dla konsumentów na tym samym poziomie, największe browary zgarnęłyby większość tych oszczędności jako dodatkowy zysk" – powiedział ekspert ds. polityki alkoholowej.

