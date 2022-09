Podkarpacka Destylarnia Okowity. 6 rzeczy, które warto o niej wiedzieć

Autor: Marcin Młodożeniec (40procent.pl)

Data: 01-09-2022, 16:07

Produkty polskiego gorzelnictwa rzemieślniczego zdobywają uznanie coraz większej liczby konsumentów. Przybywa wódek, okowit i innych destylatów, które powstają w niewielkich gorzelniach, skoncentrowanych na jakości i smaku trunków. Jedną z nich jest Podkarpacka Destylarnia Okowity zlokalizowana w miejscowości Długie, w woj. Podkarpackim.

Podkarpacka Destylarnia Okowity produkuje okowity i nalewki. fot. mat. pras.

Podkarpacka Destylarnia Okowity

Podkarpacka Destylarnia Okowity to gorzelnia rzemieślnicza

Tu alkohole zdecydowanie się tworzy. Krótkie partie alkoholi są zawsze destylowane i zestawiane pod okiem Grzegorza Pińczuka, właściciela i Master Distillera PDO. Powstają tu okowity i nalewki tworzone z surowców pozyskanych od lokalnych, sprawdzonych rolników, często z certyfikowanych upraw ekologicznych. Trunki powstają ze znacznym udziałem pracy ludzkich rąk – zacieranie, fermentacja, destylacja, butelkowanie a nawet etykietowanie odbywają się w znacznym stopniu ręcznie.

Podkarpacka Destylarnia Okowity. fot. mat. pras.

Oferta alkoholi Podkarpackiej Destylarni Okowity

Największą dumą PDO jest okowita ziemniaczana, która odwołuje się to tutejszych (udokumentowanych) tradycji destylowania tego surowca sięgających II połowy XIX wieku. Ponadto, powstają tu także okowity zbożowe: z kukurydzy, jęczmienia, żyta i pszenicy, oraz owocowe: ze śliwek, jabłek i gruszek. Ofertę uzupełniają wyjątkowe nalewki stworzone na bazie destylatu okowit – pigwowcowa, malinowa i wiśnowa. Alkohole destylarni są rocznikowe – ze względu m.in. za cechy zbóż i ziemniaków oraz zmiany wprowadzane w procesach zacierania, fermentacji i destylacji, poszczególne roczniki różnią się między sobą smakiem i aromatem.

Wybrane produkty Podkarpackiej Destylarni Okowity. fot. mat. pras.

Produkcja kontraktowa w Podkarpackiej Destylarni Okowity

Podkarpacka Destylarnia Okowity słynie z produkcji kontraktowej. Inne marki, które nie posiadają własnej destylarni a znają kunszt i produkty PDO postanowiły zlecać realizację destylacji swoich trunków Grzegorzowi Pińczukowi. W efekcie takiej współpracy powstały m.in. produkty: Destyl (okowity z wytłoków winogron, okowita z piwa, destylat z koziej serwatki), OXYMA (wódki smakowe i okowity), Waszkówka, okowita z czerstwego chleba, okowity Gospodarstwa Rolnego Urbanek Andrzej i wiele innych. Największą, jak dotąd produkcją kontraktową PDO jest projekt realizowany dla marki Tenczynska Okovita. Tak, to tutaj do tej pory powstają liczne destylaty firmowane nazwiskiem Janusza Palikota.

Flagowa okowita Podkarpackiej Destylarni Okowity. fot. mat. pras.

Podkarpacka Destylarnia Okowity atrakcją turystyczną

Podkarpacka Destylarni Okowity jest otwarta dla zwiedzających. W tej chwili można zobaczyć budynek gorzelni i pod okiem Grzegorza Pińczuka obejrzeć aparaturę do destylacji, a także posłuchać o rzemieślniczej produkcji trunków. Warto zajrzeć do firmowego sklepiku, w którym dostępna jest cała gama alkoholi PDO. Ponadto, są tu dostępne produkty Bieszczadzkiej Spiżarni, w tym oleje tłoczone na zimno, octy (np. z pigwowca, pomidorowy, czy gruszkowy), kawę czy herbatki. Dobre miejsce na przystanek i zaopatrzenie w drodze na urlop oraz w drodze powrotnej. Można przywieźć do domu prawdziwe skarby Podkarpacia. To nie wszystko. Trwa właśnie rozbudowa infrastruktury dla turystów. W osobnym budynku powstaje specjalna sala wystawowa, gdzie prezentowane będą zarówno produkty, jak i wątki z historii destylarni. Oczywiście znajdzie się tu także sporo przestrzeni na bar i spotkania degustacyjne.

Grzegorz Pińczuk, Właściciel i Mistrz Gorzelnictwa Podkarpackiej Destylarni Okowity. fot. mat. pras.

Podkarpacka Destylarnia Okowity - Tradycja w nowym wydaniu

Podkarpacka Destylarnia Okowity kultywuje miejscowe tradycje produkcji alkoholi. Udokumentowana historia tutejszej gorzelni sięga 1880 roku, choć mówi się, że destylację alkoholi z ziemniaków rozpoczęto tu dużo wcześniej. Ojciec Grzegorza Pińczuka, Jerzy, pracował w gorzelni jeszcze za czasów PRL. W późniejszym okresie nieruchomość była przedmiotem kilku nieudanych przedsięwzięć prywatyzacyjnych. Wreszcie w 1997 roku, rodzina Państwa Pińczuków wydzierżawiła gospodarstwo z budynkiem gorzelni a w 2006 wykupiła je na własność. Wizję przywrócenia destylarni do pracy udała się w roku 2019 i to właśnie wtedy pierwsze krople okowit trafiły do butelek.

Grzegorz Pińczuk opowiada o procesie destylacji. fot. mat. pras.

Podkarpacka Destylarnia Okowity inwestuje

Podkarpacka Destylarnia Okowity wchodzi właśnie w nowy etap działalności. Dobiegają końca prace nad leżakownią. To właśnie tutaj zarówno destylaty PDO i innych producentów będą poddawane maturacji. Niebawem będziemy mieli więc do czynienia z kultywowaniem tradycji starzenia polskich alkoholi a nawet produkcją whisky. Nie mogę się doczekać. A Wy?