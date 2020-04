Podlaskie: Sanepid i strażacy dostali alkohol m.in. ze zlikwidowanej bimbrowni

Do sanepidu i straży pożarnej trafiło nieodpłatnie w sumie blisko 270 litrów alkoholu zatrzymanego przez Krajową Administrację Skarbową podczas działań kontrolnych w województwie podlaskim, m.in. ze zlikwidowanej bimbrowni. Będzie on wykorzystany do działań dezynfekcyjnych.