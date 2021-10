Podole Wielkie i AleBrowar wprowadzają nowe piwne okowity

El Fruto, Salty Barbara i Rowing Jack – to nazwy trzech nowych piwnych okowit powstałych dzięki kooperacji rzemieślniczej gorzelni Podole Wielkie i lęborskiego AleBrowaru. Alkohole powstały w wyniku destylacji pełnowartościowych piw o tych samych nazwach.

Michał Saks (po lewej) i Michał Paszota (po prawej) prezentują nowe okowity, fot. 2aparaty

El Fruto, Salty Barbara i Rowing Jack – to nazwy trzech nowych piwnych okowit powstałych dzięki kooperacji rzemieślniczej gorzelni Podole Wielkie i lęborskiego AleBrowaru. Alkohole powstały w wyniku destylacji pełnowartościowych piw o tych samych nazwach. Trunki, wytworzone w krótkich seriach, właśnie trafiły do punktów sprzedaży detalicznej w całej Polsce. To już drugi wspólny projekt tego typu Podola Wielkiego i AleBrowaru w 2021 roku.

Gorzelnia rzemieślnicza w Podolu Wielkim koncentruje się na tworzeniu wódek i okowit z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa. Producent słynie z wysokoprocentowych alkoholi powstających m.in. z ziemniaków, pszenicy, jęczmienia i żyta. Gorzelnia nie zamyka się jednak na współpracę z innymi podmiotami. Kiedy Michał Paszota, właściciel i gorzelnik w Podolu Wielkim poznał Michała Saksa, CEO AleBrowaru, zlokalizowanego w odległości zaledwie 20 km od Podola Wielkiego, wiadomo było, że tylko kwestią czasu będzie ich pierwszy wspólny projekt.

Drugi wspólny projekt

W maju 2021 roku Podole Wielkie i AleBrowar wprowadziły na rynek swoje wspólne, debiutanckie wysokoprocentowe alkohole powstałe w efekcie destylacji pełnowartościowych piw. Okowity Crazy Mike i Smoky Joe Hard Bride odniosły wizerunkowy i komercyjny sukces, co dodatkowo zmotywowało oba podmioty do kolejnych wspólnych przedsięwzięć. Nie trzeba było więc długo czekać na kolejny projekt. Tym razem na okowity zamieniono piwa: El Fruto, Salty Barbara i Rowing Jack.

Premierę trunków zorganizowano na terenie gorzelni w Podolu Wielkim, podczas której Michał Paszota i Michał Saks opowiedzieli o swoim projekcie, zdradzali tajniki produkcji i odpowiadali na pytania gości. Uczestnicy mieli także okazję zwiedzić gorzelnię oraz prześledzić proces powstawania okowit. Kulminacyjnym punktem spotkania była degustacja nowych alkoholi serwowanych w towarzystwie dań przygotowanych przez Pawła Wątora, szefa kuchni gdańskiej restauracji ELIKSIR.

- Cieszę się, że znowu to zrobiliśmy, współpraca z AleBrowarem to wielka przyjemność, a dla nas ciekawe wyzwanie – powiedział podczas premiery nowych piwnych okowit Michał Paszota, właściciel gorzelni Podole Wielkie.

- Zawsze, kiedy przyjeżdżają piwa z AleBrowaru do destylacji (4000 litrów), jest lekki stres. No bo co się stanie, jak nie wyjdzie. Na szczęście (znowu) jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu, dodaje Paszota.

Piwne okowity od AleBrowar i Podole Wielkie

Tym razem destylowano piwa uwarzone w stylach: IPA (Rowing Jack), Gose (Salty Barbara) i Hazy Juicy Double IPA (El Fruto). W rezultacie powstały okowity o mocy 42%. Alkohole rozlano do charakterystycznych dla marki Podole Wielkie butelek po pojemności 700 ml z etykietami, których wzór został przeniesiony z piw. Trunki stworzono w limitowanych wersjach: Rowing Jack – 274 butelki, Salty Barbara – 325 butelek i El Fruto – 544 butelki.

- Celowo wybraliśmy jedno piwo bardziej klasyczne, IPA, oraz dwa mocno owocowe, powiedział Michał Saks, CEO w AleBrowar – Zależało nam, aby uzyskać ciekawe i zróżnicowane okowity. - I to się udało, trudno pomylić ze sobą te alkohole, dodaje Saks.

Wszystkie trzy nowe okowity dostępne będą w wybranych sklepach specjalistycznych z alkoholem. Sugerowana cena detaliczna to 219,99 zł za butelkę.