Podróż dookoła świata szlakiem win: Za nami Międzynarodowy Festiwal Wina

Autor: Materiał powstał w ramach współpracy ze spółką TiM

Data: 29-05-2023, 15:43

18 maja 2023 roku we wnętrzach warszawskiego hotelu Airport Okęcie odbył się Międzynarodowy Festiwal Wina zorganizowany przez firmę TiM S.A. Wydarzenie było okazją do spotkania świata mediów, biznesu i handlu. Wszystkich uczestników eventu łączyło jedno - pasja i miłość do wina. Festiwal połączył ludzi z różnych środowisk, którzy wyruszyli w jednodniową podróż szlakiem win z różnych zakątków świata.

Spółka TiM kolejny raz zorganizowała Międzynarodowy Festiwal Wina. / fot. materiały prasowe