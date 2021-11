Podwyżka akcyzy nie zaszkodzi gorzelniczemu kraftowi?

Akcyza na alkohole wzrośnie od 2022 roku. Producenci alkoholi rzemieślniczych wskazują, że podwyżka nie będzie dla nich tak dotkliwa, jak w przypadku chociażby wódek produkowanych na skalę przemysłową.

Data: 17-11-2021, 13:00

Jak podwyżka akcyzy wpłynie na producentów kraftowych alkoholi? Odpowiadają Marcin Czarnecki, szef sprzedaży Drake Distillery i Marcin Młodożeniec twórca i autor bloga 40procent. fot. mat. pras.

Akcyza na alkohol. Jakich podwyżek chce rząd?

W październiku Sejm skierował do prac w Komisji Finansów Publicznych projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, którego celem jest podniesienie stawek akcyzy na napoje alkoholowe i papierosy oraz tytoń.

Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2022 r. akcyza na alkohol wzrosła o 10 proc., a w latach 2023-2027 rosła o 5 proc. co roku.

Akcyza na alkohol. Co na to branża?

Producenci zrzeszeni w Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy są gotowi na podwyższenie podatku w przyszłym roku, ale kolejne wzrosty odbierają jako niebezpieczne dla krajowego rynku i zdrowia obywateli.

Przedstawiciele branży wyliczają, że w ciągu kolejnych sześciu lat akcyza na mocne alkohole wzrośnie sumarycznie o 40–45 proc. Podkreślają, że w przypadku wyrobów spirytusowych tak duża podwyżka oznacza ryzyko rozwoju czarnego rynku obrotu alkoholem, czego znaczące negatywne skutki odczuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podwyżka akcyzy. Co na to mali producenci?

Jak na propozycję podwyżki akcyzy zapatrują się producenci kraftowych alkoholi wysokoprocentowych? Jak mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Marcin Młodożeniec, twórca i autor bloga 40procent, dla świata alkoholi rzemieślniczych nie jest to oczywiście decyzja, która pomaga, ale nie jest to też w tej chwili największa przeszkoda.

- Polskie marki gorzelniczego kraftu koncentrują się teraz w dużej mierze na edukacji konsumentów, którzy ciągle jeszcze rzadko znają różnice pomiędzy tanią, koncernową wódką, dostępną w dyskontach a dobrej jakości rzemieślniczymi destylatami, ponieważ z tymi drugimi nie mieli jeszcze zwykle do czynienia. Aktualnymi wyzwaniami są tu też rozwijanie sieci dystrybucji oraz tworzenie nowych receptur, które regularnie pojawiają się na rynku w postaci produktów. Wszystko to powoduje, że dyskusja dotycząca wzrostu akcyzy zajmuje miejsce drugoplanowe - dodaje.

Podwyżka akcyzy dla alkoholi kraftowych nie tak dotkliwa?

Marcin Czarnecki, szef sprzedaży z wielkopolskiej Drake Distillery zaznacza, że procentowo, dla alkoholi kraftowych podwyżka nie będzie tak dotkliwa, jak w przypadku chociażby wódek produkowanych na skalę przemysłową.

- Oczywiście uważam, że żadna podwyżka podatku nie jest dobra. Szczególnie w kwestii alkoholi, bo często ma odwrotny do zamierzonego efekt, czyli zwiększenie szarej strefy bez wpływu na wzrost przychodów do budżetu - komentuje Stanisław "Stanley" Smarduch, założyciel Smarduch Family Distillery.

- Z perspektywy producenta alkoholi kraftowych, który działa na rynku od 9 lat, mogę powiedzieć, że nie zaskakuje mnie fakt podwyżki. Przeżyłem ich już parę i wiedziałem, że kolejne będą tylko kwestią czasu. Dla alkoholi kraftowych nie będzie to tak duży cios w porównaniu do rynku tanich trunków. Nasze produkty nie są tanie i podwyżka o kilka złotych na butelce nie da się tak we znaki naszemu klientowi, bo stosunek procentowy do całości ceny będzie mniejszy - wskazuje.