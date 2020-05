Pojawił się kolejny duży problem dla branży piwa i napojów gazowanych z powodu koronawirusa

Producenci etanolu odzyskują dwutlenek węgla (CO2) jako produkt uboczny produkcji i sprzedają go producentom piwa oraz napojów gazowanych, którzy następnie wykorzystują go do nasycania tych napojów. Jednak produkcja etanolu - kluczowego składnika w produkcji benzyny - gwałtownie spadła z powodu trwających ograniczeń przez koronawirusa i spadku popytu na paliwo – ocenia firma analityczna GlobalData.