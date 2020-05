Polacy mocniej zainteresowali się piwowarstwem domowym w czasie pandemii

– Na liczenie strat jeszcze jest za wcześnie, ale widać, że ludzie cały czas chcą eksperymentować i szukać nowych piwnych smaków. Na razie nie mogą tego robić razem z innymi, więc uruchomili warzenie w domu, a jak przyjdzie czas, to wrócą do pubów i sklepów z kraftem – mówi Ziemowit Fałat. I dodaje, że nie ma wątpliwości, że w piwach rzemieślniczych definitywnie zakończył się okres romantyczny.

Rynek piw kraftowych rósł nieustanie od początku w 2011 roku do momentu wprowadzenia ograniczeń spowodowanych epidemią. Z ostatniego raportu serwisu Piwna Zwrotnica za rok 2019 wynika, że za polskim kraftem stało coraz więcej browarów (47 nowych), piwnych premier (2457 tylko w ub. roku) i coraz wyższa produkcja. Jednak lockdown wdrożony 13 marca br. bardzo mocno uderzył w puby i w browary rzemieślnicze. Część z nich całkowicie utraciła możliwość sprzedaży, a Polacy zamknięci w domach zaczęli pić mniej piwa.

– Dziś widać, że pasja i porywy serca nie wystarczą do tego, żeby warzyć i sprzedawać swoje piwa. Biznesowo trzeba się lepiej przygotować, ale entuzjastów i „świeżej krwi” nie brakuje – mówi Ziemowit Fałat.

– Nie ukrywamy, że warząc w domu, dobre piwo można mieć za przynajmniej połowę jego sklepowej ceny. Teraz na takie warzenie jest czas, a czy później ludzie zamienią to we własny browar, pracę w browarze lub tylko większą piwną świadomość, to zobaczymy już po pandemii – dodaje.

I wskazuje, że bestsellerem sklepu Browamatora znowu stały się zestawy z kompletem akcesoriów do rozpoczęcia warzenia w domu. To oznacza, że na rynek cały czas wchodzą początkujący. Ale lepiej sprzedają się również surowce potrzebne do warzenia, a więc do domowego piwa wracają uśpieni przez jakiś czas „rewolucjoniści”.