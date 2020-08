Polacy mówią „nie” kierującym pod wpływem alkoholu

To, jakie podejmują w takiej sytuacji działania, zależy od stopnia łączących ich relacji. Niemal 70 proc. Polaków schowa kluczyki, gdy za kółkiem będzie chciał usiąść nietrzeźwy rodzic lub partner, 55 proc. badanych będzie starało się odwieść od tego pomysłu własnego szefa czy sąsiada, a 50 proc. respondentów zdecyduje się na wezwanie policji, gdy będzie to obca osoba.

"Tłumaczę dziecku, że nigdy nie wolno jeździć po alkoholu i z nietrzeźwym kierowcą" – głosi jedna z zasad Dekalogu Odpowiedzialnego Rodzica, opracowanego w ramach programu „W rodzinie siła!”, zainicjowanego przez Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, we współpracy ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. Organizatorzy zachęcają rodziców do wychowywania poprzez dobry przykład. W tym roku postanowili sprawdzić, czy relacje rodzinne mają wpływ na nasz stosunek do „jazdy na podwójnym gazie”. Zapytali więc Polaków, na ile będą tolerancyjni względem osób prowadzących auto „pod wpływem”, jeśli będą łączyły ich bliskie więzi.

Aż 80 proc. badanych zadeklarowało, że nie pozwoliłoby wsiąść do auta po wypiciu alkoholu żadnej ze wskazanych osób, niezależnie od bliskości relacji czy statusu. Okazuje się jednak, że sposób, w jaki będziemy powstrzymywać nietrzeźwego, który wsiada do auta, zależy od naszej z nim relacji. W sytuacji gdy byłby to nasz rodzic lub partner, na schowanie kluczyków zdecydowałoby się odpowiednio 67 i 68 proc. badanych. W stosunku do osób, z którymi te relacje są dalsze, jak szef (54 proc.), sąsiad (56 proc.) czy kolega z pracy (57 proc.), najczęstsze działanie to próba przekonania, że nie powinien wsiadać za kółko. Względem obcego najczęściej zdecydujemy się na wezwanie policji (52 proc. wskazań).

- To optymistyczne dane, jednak mamy świadomość, że w obszarze społecznego przyzwolenia na nietrzeźwą jazdę pozostaje wiele do zrobienia. W ramach naszego programu, podkreślamy, że wychowujemy przede wszystkim przez dobry przykład, dlatego tak ważna jest rodzina jako źródło kształtowania postaw. Jeśli nastolatek otrzymuje od rodziców jasny przekaz – wypiłem, nie jadę – jest bardziej prawdopodobne, że ta postawa będzie w nim zakorzeniona. - mówi Zbigniew Sikorski, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”