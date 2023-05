Rynek napojów spirytusowych w Polsce przechodzi wyraźne zmiany. W 2022 roku odnotowano istotny spadek sprzedaży, zwłaszcza w kategorii wódek czystych, który wyniósł ponad 10%. Natomiast całkowity wolumen sprzedaży napojów spirytusowych obniżył się o 5% w porównaniu do poprzedniego roku. Pierwszy kwartał 2023 roku potwierdza tę tendencję - komentuje, Witold Włodarczyk, prezes, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Analiza danych z lat 2020-2022 na które powołuje się ZP PPS, wykazała, że wolumen sprzedaży alkoholi w małych formatach zmniejszył się o ponad 18%.

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy w branży spirytusowej wyraźny trend premiumizacji. Objawia się on między innymi poprzez nasilenie zainteresowania takimi kategoriami, jak: whisky, gin czy rum.

Jak dodaje, analiza sprzedaży w tym okresie wskazuje 15,5% spadek wolumenu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Rynek alkoholi. Tracą małe formaty

- Rosnąca inflacja, gwałtowny wzrost kosztów energii, surowców i opakowań szklanych oraz spowodowane tym zwiększenie nakładów na produkcję przyczyniły się do podniesienia cen – wyjaśnia Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Wzrost akcyzy na wyroby spirytusowe

Istotnym aspektem, wpływającym na ceny, było również wprowadzenie w ubiegłym roku tzw. "Mapy Akcyzowej" skutkującej 10% wzrostem akcyzy na wyroby spirytusowe w 2022 roku oraz planowaniem corocznych podwyżek tego podatku o 5% w latach kolejnych, do roku 2027.

- Należy również podkreślić występującą w branży alkoholowej lukę akcyzową wynikającą z różnych sposobów opodatkowania etanolu w zależności od rodzaju wyrobu alkoholowego. Luka ta objawia się dysproporcją w relacji udziałów rynkowych do wartości akcyzy wpłacanej do budżetu państwa. Branża spirytusowa generując 39% ogólnego spożycia alkoholu w kraju, wpłaca aż 70% akcyzy realizowanej przez całą branżę alkoholową. Jednocześnie branża piwna jest odpowiedzialna za ponad 50% spożycia alkoholu przez Polaków, a wpłaca do budżetu jedynie 25% akcyzy wygenerowanej przez całą branżę alkoholową - zwraca uwagę Witold Włodarczyk.

Premiumizacja na rynku alkoholi: whisky, gin, rum

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy w branży spirytusowej wyraźny trend premiumizacji. Objawia się on między innymi poprzez nasilenie zainteresowania takimi kategoriami, jak: whisky, gin czy rum.

Jak wynika z raportu Insight Analyst w Nielsen IQ, w ostatnich dwóch latach rum oraz gin odnotowały dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Z roku na rok notuje się również rosnące zainteresowanie polskimi alkoholami regionalnymi.

- Mamy tu na myśli okowity, nalewki czy wódki regionalne produkowane w niewielkich destylarniach. Wśród konsumentów obserwujemy entuzjastyczne podejście do miksologii oraz paringu, a więc sztuki przygotowywania koktajli oraz dobierania ich do potraw i innych napojów. Niestety, wielu konsumentów napotyka problemy z dostępnością wysokiej jakości wyrobów z lokalnych rodzinnych manufaktur, co ogranicza ich możliwości eksperymentowania z różnymi smakami - podaje prezes ZP PPS.

Sprzedaż alkoholu przez internet

I zaznacza, że w tym kontekście warto umożliwić sprzedaż wyrobów przez Internet, co byłoby korzystne zarówno dla konsumentów, jak i dla lokalnych producentów.

- Dzięki temu, konsumenci mogliby łatwo znaleźć i zamówić unikalne produkty z różnych regionów kraju, a mali producenci - rozwinąć swoją działalność i dotrzeć do grupy klientów zainteresowanych produktami premium. Dodatkowo, sprzedaż online umożliwia producentom prowadzenie efektywniejszej dystrybucji, co z kolei może przynieść korzyści finansowe i pozwolić na inwestycje w rozwój i ulepszanie swoich produktów - dodał.

