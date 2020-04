Polmos Żyrardów przekazał 28 tys. litrów spirytusu do produkcji środków do dezynfekcji

Wyprodukowany płyn do dezynfekcji trafi łącznie do 189 placówek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz 22 na terenie powiatu żyrardowskiego w województwie mazowieckim. Beneficjentami akcji są m.in.: domy pomocy społecznej, szpitale, domy dziecka, noclegownie, hospicjum, policja czy straż pożarna. O pomoc w dotarciu do potrzebujących na terenie Warmii i Mazur organizatorzy poprosili największą organizację dobroczynną w kraju – Caritas Polska. Wśród partnerów akcji pomocowej znaleźli się także Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, który uiścił opłatę za przetworzenie przekazanego spirytusu oraz Wojska Obrony Terytorialnej, które dostarczą gotowy produkt do wybranych placówek.

– Domy pomocy społecznej, hospicja, szpitale, czy domy dziecka to miejsca, które teraz szczególnie potrzebują naszego wsparcia. W tym trudnym momencie, bardziej niż kiedykolwiek, chcemy pokazać, jak ważni są dla nas najbardziej potrzebujący. Cieszymy się, że dzięki zorganizowanej akcji mamy swój wkład we wsparciu placówek ochrony zdrowia i lokalnych społeczności – mówi Jan Filocha, Dyrektor Generalny Polmos Żyrardów oraz wiceprezes ds. operacyjnych Destylarni Belvedere.

– Nasza firma od początku epidemii angażuje się w działania mające na celu zahamowanie jej rozwoju. Na początku kwietnia przekazaliśmy nieodpłatnie 420 litrów spirytusu o zawartości alkoholu 70 proc. do 14 placówek zlokalizowanych w Żyrardowie. W ramach tej akcji wsparliśmy m.in. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego czy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Dodatkowo każdy pracownik Polmosu Żyrardów otrzymał środek do dezynfekcji na własne potrzeby - dodaje.

Polmos Żyrardów od lat angażuje się w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Destylarnia Belvedere z Żyrardowa jako pierwsza otrzymała dotację od Unii Europejskiej na dalsze wzmacnianie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do kluczowych zrealizowanych celów proekologicznych marki zalicza się m.in. zmniejszenie emisji CO2 o 42 proc. od 2012 r. na każdy wyprodukowany litr spirytusu. Co więcej, Destylarnia Belvedere będzie kontynuować ograniczanie emisji.

Wódka Belvedere, stworzona jest z polskiego żyta i destylowana ogniem, w jednej z najdłużej działających polsich gorzelni, produkującej wódkę od 1910 roku.

Wódka Belvedere jest dystrybuowana w Polsce przez firmę Moët Hennessy.