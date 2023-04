"Znaczące wzrosty cen doprowadziły do dwucyfrowego spadku wolumenu" - tak o polskim rynku napisał Carlsberg w swoim raporcie finansowym. Przychody na hektolitr w naszym kraj wzrosły o 13%, podczas ogólnie w grupie ten wskaźnik wyniósł 12%.

Carlsberg publikuje wyniki za I kw.; fot. shutterstock.com

- Pierwszy kwartał roku przyniósł zdecydowaną poprawę przychodów na hektolitr, pokrywającą znaczny wzrost naszej bazy kosztowej - napisała grupa Carlsberg w komentarzu do międzynarodowych wyników finansowych za I kwartał.

Wolumenowa sprzedaż Carlsberga na świecie

Jak podała trzecia największa grupa piwna na świecie, jej organiczny wzrost wolumenu wyniósł w I kwartale +2,1%, przy czym wolumeny w Europie Zachodniej (region, w który wlicza się polski rynek) zanotowały spadek o 1 proc. Wzrosły za to wolumeny w Europie Środkowo-Wschodniej +0,9% (duży wzrost na Ukrainie, gdzie w porównywalnym okresie roku poprzedniego działalność została częściowo zawieszona po wybuchu wojny oraz na takich rynkach, jak: Serbia, Grecja i Chorwacja). Duży wzrost sprzedaży wielkościowej +4,9 proc. zanotowano na rynkach azjatyckich (mocno odbicie w Chinach), gdzie rynki powracają do "normalności" po pandemii.

W przypadku międzynarodowych marek premium, sprzedaż wolumenowa zanotowała ogólny wzrost o 2 proc., co rozkładało się następująco: Tuborg +1%, Carlsberg +4%, 1664 Blanc +10%, Brooklyn +51%, Grimbergen +6% i Somersby -8%.

Piwa bezalkoholowe zanotowały 6-procentowy spadek wolumenu sprzedaży.

Carlsberg - wysokie wzrost przychodów na hektolitr piwa

Ja podano, grupa zanotowała przychód/hl +12%, przy silnym wzroście we wszystkich trzech regionach, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej.

Carlsberg tłumaczy, że poprawa przychodów/hl spowodowana była m.in. pozytywnym miksem kanałów po ożywieniu w handlu po COVID-19 czy wzrostami cen.

Organiczny wzrost przychodów w Europie Zachodniej wyniósł +11,5%, Azji +12,4% oraz Europie Środkowo-Wschodniej +29,6%.

Sprzedaż Carlsberga wzrosła o 8 proc. do 16,4 miliarda koron duńskich (2,4 miliarda dolarów), w porównaniu z 15,9 miliarda koron prognozowanych przez analityków.

Dalszy wpływ cen i inflacji na sprzedaż piwa

" Chociaż odnotowaliśmy dobre wyniki w pierwszym kwartale, nadal istnieją pewne niejasności. W pierwszym kwartale udało nam się wprowadzić podwyżki cen w celu złagodzenia znacznie wyższych kosztów. Wpływ wyższych cen piwa i ogólnie utrzymującej się wysokiej inflacji na wolumeny i asortyment pozostaje niepewny, szczególnie w Europie. Wpływ wojny na naszą działalność na Ukrainie pozostaje w dużej mierze niezmieniony; jednak środowisko pozostaje nieprzewidywalne. Zmniejszyła się niepewność związana z wychodzeniem z COVID-19 w Chinach." - napisano w komunikacie po opublikowaniu wyników.

W związku z tym, trzeci co do wielkości browar na świecie powiedział, że obecnie spodziewa się organicznego wzrostu zysku operacyjnego w 2023 roku między -2% a +5% (poprzednia prognoza dotyczyła zakresu od -5% do +5%).

"Pierwszy kwartał roku wykazał znaczną poprawę przychodów na hektolitr, pokrywając znaczny wzrost naszej bazy kosztowej. Chociaż w tym roku utrzymuje się niepewność, szczególnie w Europie, cieszymy się, że udało nam się zawęzić zakres prognoz zysków (...) — powiedział dyrektor generalny Cees't Hart, który przejdzie w tym roku na emeryturę. Jego następcą będzie Jacob Aarup-Andersen.

Carlsberg w Rosji. Sprzedaż biznesu

Przychody w Rosji wzrosły organicznie o 10%, podczas gdy wolumeny spadły o 5%.

- W 2022 roku ogłosiliśmy decyzję o całkowitym zbyciu naszego rosyjskiego biznesu. Zamierzamy podpisać umowę zbycia przed latem - podano w raporcie.

