Polska branża winiarska wspiera pracowników z Ukrainy

Polska Rada Winiarstwa informuje o pomocy i wsparciu udzielanych pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom.

Autor: oprac. AW

Data: 03-03-2022, 11:05

Polska branża winna wspiera pracowników z Ukrainy; fot. mat. pras.

JNT pomaga pracownikom z Ukrainy

W firmie JNT Group z Dobronia pracuje 30 Ukraińców. Pomoc dla nich została uruchomiona niemal natychmiastowo.

– Zaoferowaliśmy wsparcie w sprowadzeniu rodzin z Ukrainy, zapewnieniu mieszkania i wyżywienia, a także pomoc w załatwieniu spraw urzędowych – opowiada Jakub Nowak, Prezes JNT Group.

Firma organizuje paczki dla tych członków rodzin, którzy wciąż pozostają w swojej ojczyźnie.

– Nasi ukraińscy pracownicy mogą o każdej porze kontaktować się z Zarządem, który na bieżąco będzie reagował i organizował kompleksową pomoc. W działania pomocowe bardzo zaangażowali się pracownicy naszej firmy, którzy działają jako wolontariusze, część z nich zadeklarowała też chęć przyjęcia uchodźców do swoich domów – mówi Prezes JNT Group.

Bartex z bonusami finansowymi

- W tej chwili wszyscy nasi pracownicy z Ukrainy otrzymali dodatkowe bonusy finansowe - mówi kolei Grzegorz Bartol, Wiceprezes firmy Bartex z Nowego Tomyśla.

- Cały czas śledzimy sytuację i będziemy starali się na bieżąco oferować pomoc. Zwiększamy bazę noclegową, która może być wykorzystana w każdej chwili. Wsparliśmy również tych, którzy podjęli ciężką decyzje o powrocie celem obrony swojego kraju. Widzimy dużą solidarność i wsparcie dla Ukraińców także ze strony naszych pracowników – dodaje.

Henkell Freixenet Polska szykuje nowe miejsca pracy

- Jesteśmy wstrząśnięci tym, co dzieje się w Ukrainie. W pełni solidaryzujemy się ze społecznością ukraińską. Czujemy się zobowiązani do udzielania pomocy i mówimy zdecydowane „NIE” przemocy”. W pierwszej kolejności skupiamy się na naszych ukraińskich pracownikach i ich rodzinach, a mamy ich na pokładzie blisko 40-tu. Ustalamy najpilniejsze potrzeby każdego z nich, bo takie indywidualne podejście jest tu bardzo ważne. Chcemy pomóc w sprowadzeniu ich rodzin do Polski, nasi handlowcy ze wschodniej Polski zaoferowali transport do Torunia, pomożemy w zakwaterowaniu, uruchamiamy dla nich także specjalny fundusz pomocowy – mówi Joanna Semczuk, Dyrektor ds. Logistyki i Handlu w firmie Henkell Freixenet Polska z Torunia.

Firma Henkell Freixenet Polska przygotowuje nowe miejsca pracy dedykowane Ukraińcom.