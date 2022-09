Kategoria piw bezalkoholowych w Polsce od 5 lat rośnie w dwucyfrowym tempie rok do roku. Jednoczenie spadki notują alkoholowe lagery, a szczególnie segment piw mocnych. Jak wynika z raportu przegotowanego przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie, na koniec 2021 roku wartość sprzedaży piw bezalkoholowych przekroczyła 1,17 mld zł.

Jak czytamy w raporcie, obecnie warzeniem piwa bezalkoholowego zajmują się praktycznie wszystkie rodzaje browarów – duże, regionalne i rzemieślnicze. Polska to 12 proc. unijnego rynku piw bezalkoholowych. Wraz z Niemcami, Hiszpanią i Holandią należy do grupy czterech państw, które razem produkują 74 proc. wolumenu piw bezalkoholowych w Unii Europejskiej.

Jak w ciągu 5 lat Polska stała się czwartym, największym producentem w UE?

Według danych Eurostatu za 2020 rok, w krajach Unii Europejskiej wyprodukowano 1,4 mld litrów piwa bezalkoholowego. Największy udział w unijnym rynku piw bezalkoholowych mają Niemcy (30,5 proc.), Hiszpania (16,8 proc.), Holandia (14,4 proc.) i Polska (12 proc.). Razem te cztery kraje warzą blisko 74 proc. całego wolumenu piw bezalkoholowych w UE.

Wysoka pozycja Polski w tym zestawieniu to efekt rozwoju segmentu piw bezalkoholowych w ostatnich pięciu latach. W 2018 nastąpił dynamiczny wzrost kategorii zarówno pod względem wolumenu (o 85 proc.), jak i wartości (o 80 proc.). To głównie zasługa piw 0,0% - ich udział w segmencie zwiększył się wówczas do ponad 66 proc. W kolejnych latach piwa zero wypierały stopniowo piwa o zawartości alkoholu do 0,5%, osiągając w 2021 roku dominującą pozycję w segmencie. Dzisiaj 9 na 10 sprzedawanych piw bezalkoholowych to piwa z zerową zawartością alkoholu – pisze ZPPP Browary Polskie.

Hiszpania i Niemcy piwo 0,0% warzą od ponad 40 lat

Według danych opublikowanych w raporcie, w Hiszpanii segment piw bezalkoholowych w 2020 roku osiągnął wartość 247,92 mln euro (1,19 mld zł). Hiszpanie wypijają najwięcej piwa bezalkoholowego spośród wszystkich nacji europejskich. Pierwsze produkty 0,0% pojawiły się na tamtejszym rynku już 46 lat temu – były to piwa Cruzcampo Sin oraz Ambar Sin. Od ponad dekady wolumenowy udział kategorii piw bezalkoholowych utrzymuje się na poziomie 17-19 proc. Co szóste piwo wypijane w Hiszpanii to piwo bezalkoholowe.

Z kolei światowym liderem w produkcji piw z zerową zawartością alkoholu są Niemcy, gdzie warzy się ponad 30 proc. piwa bezalkoholowego w UE. I chociaż pierwsze piwa bezalkoholowe pojawiły się tam ponad 50 lat temu, ich sprzedaż rosła powoli. Dopiero w 2008 roku zanotowano skokowy wzrost zainteresowania konsumentów piwami 0,0% i ten trend trwa do dzisiaj. Jak informuje związek, produkcja piw bezalkoholowych osiągnęła 6,8 mln hektolitrów w 2021 roku, stanowią one 8 proc. całego rynku piwnego w Niemczech. Prognozy analityków wskazują, że już wkrótce co 10. piwo warzone w Niemczech nie będzie zawierać alkoholu. Obecnie niemieccy konsumenci mają do wyboru ok. 800 różnych marek piwa bezalkoholowego (10 proc. marek na rynku).

Ewolucja na rynku piwa

W Polsce trzy główne trendy w istotny sposób wpływają na zmiany w kulturze i modelach konsumpcji piwa. Najważniejszym z nich jest imponujący wzrost segmentu 0,0%, za którym postępuje stałe poszerzanie oferty browarów o kolejne nowości bez procentów – lagery, piwa smakowe i piwne specjalności.

Równolegle notujemy spadek zainteresowania, cały czas największym w kategorii piwa, segmentem alkoholowego lagera, którego sprzedaż od kilku lat spada. Duże spadki widoczne są przede wszystkim w segmencie piw mocnych, których wartość i wolumen przez ostatnie dwa lata zmalały o od -4 proc. do -5 proc – czytamy w raporcie.

Systematycznie rośnie kategoria piwnych specjalności i produktów premium. Konsumenci coraz chętniej sięgają po piwa wyższej jakości, droższe i bardziej wyszukane. Ten segment piwa nadal nie jest duży w porównaniu z lagerami, ale w 2021 roku urósł o 20 proc. i obecnie ma 3,9 proc. udziału w całym rynku piwa (wartościowo).

Rynek browarniczy stale ewoluuje, dostosowując się do zmieniających się preferencji konsumentów, a także odpowiadając na zmiany ich stylu życia. Potwierdzeniem tego jest dynamiczny rozwój segmentu piw 0,0%, przy jednoczesnym spadku sprzedaży piw mocnych. Jeszcze kilka lat temu "zerówki" posiadały znikomy udział w rynku, a dziś mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją piwną 0,0%. Obecnie już prawie każdy browar, bez względu na skalę produkcji, posiada w swojej ofercie piwo bez procentów - zaspokojenie oczekiwań konsumentów w tym zakresie zaczęło być rynkową koniecznością. Ze względu na zainteresowanie piwoszy tym segmentem, prognozujemy, że piwna półka z "zerówkami" będzie się nadal rozszerzać – powiedział Bartłomiej Morzycki dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie.

