Polska Wódka chroniona w Chinach

Jabłka Grójeckie: co zrobić, by otrzymać certyfikat ChOG?

1 marca 2021 r. w życie weszła umowa między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony, podpisana w Pekinie 14 września 2020 r.

40 nowych oznaczeń z Chin

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W związku z tym na unijnej liście chronionych oznaczeń geograficznych 1 marca pojawiło się 90 nowych pozycji pochodzenia chińskiego. Dla porównania w całej Unii Europejskiej w roku 2020 łącznie zostało zarejestrowanych około 40 nowych oznaczeń geograficznych, a w roku 2019 około 25 i wszystkie dotyczyły tylko produktów europejskich. Wśród chińskich produktów, które będą się cieszyć ochroną w Europie znajdziemy, na przykład: Anji Bai Cha (białą herbatę Anji), Panjin Da Mi (ryż Panjin) oraz Anqiu Da Jiang (imbir Anqiu).

Chiny do wykazu oznaczeń geograficznych, które będą chronione na ich terytorium, dodały z kolei ochronę oznaczeń (co oznacza w konsekwencji ochronę produktów pochodzących z tych rejonów) takich jak: Cava, Champagne, Feta, czy Polska Wódka (jedyne polskie oznaczenie objęte umową). Nadal trwają rozmowy nad objęciem ochroną takich oznaczeń, jak: „Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej”, „Jabłka grójecke”, „Jabłka łąckie”, „Wielkopolski ser smażony”, czy „Wiśnia nadwiślanka”.

Anna Mirek zwraca uwagę, że producenci innych wyrobów chronionych oznaczeniem geograficznym mogą nadal ubiegać się o umieszczenie ich produktu w wykazie objętym umową, nawet jeżeli ich produkt nie znalazł się na pierwotnie uzgodnionych listach po wejściu umowy w życie.

- Dlatego obie strony zachęcają do zgłaszania nowych produktów i oznaczeń, które powinny podlegać ochronie. Zarówno Unia Europejska, jak i Chiny zobowiązały się do egzekwowania ochrony uzgodnionych oznaczeń geograficznych poprzez niestosowanie oznaczeń, które w jakikolwiek sposób mogą wprowadzać odbiorcę w błąd, co do obszaru geograficznego, z którego pochodzi dany produkt - dodaje.