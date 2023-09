Od października niemiecka Grupa Eggers & Franke przejmie dystrybucję wódek super premium Chopin poprzez spółkę zależną Reidemeister & Ulrichs, sprowadzając po raz pierwszy polską markę do Niemiec.

Wódka Chopin po raz pierwszy trafi do Niemiec; fot. shutterstock.com

Wódka Chopin w Niemczech - gdzie będzie sprzedawana?

Grupą docelową importera jest ekskluzywna baza klientów z branży gastronomicznej, hotelarskiej, klubów i specjalistycznych sklepów detalicznych.

Jednoskładnikowe wódki Chopin fot. materiały prasowe firmy

Oferta skupia się na trzech wódkach jednoskładnikowych. Ich cechą szczególną jest to, że każda opiera się wyłącznie na jednym składniku - ziemniakach, życie lub pszenicy, które znacznie różnią się profilami smakowymi.

Wódka Chopin - co to za trunek?

Jak twierdzi producent - Polmos Siedlce, surowce do produkcji wódki Chopin pochodzą z regionu oddalonego o 30 kilometrów od destylarni, a wódki destylowane są w małych partiach. Chopin Vodka to polska rodzinna marka wódki. Tradycyjną destylarnię ponad 30 lat temu przejął Tadeusz Dorda, który prowadzi ją do dziś. W niektórych krajach wódka Chopin jest już popularna, w USA i Kanadzie markę można spotkać w wielu ekskluzywnych restauracjach - zachwala niemiecki serwis getraenke-news.de.

