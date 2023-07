Marka wódki Żubrówka będąca częścią Grupy Maspex, zajęła trzecie miejsce w rankingu najlepiej sprzedających się wódek na świecie. Informacja ta została opublikowana przez ceniony magazyn branżowy "The Spirits Business".

Żubrówka na podium najlepiej sprzedających się wódek na świecie/ fot. materiały prasowe

Blisko 10 milionów litrów wódki

W 2022 roku Żubrówka osiągnęła wynik sprzedaży na poziomie 94,5 miliona litrów wódki, obejmujący zarówno rynek krajowy, jak i międzynarodowy.

Międzynarodowy sukces Żubrówki to efekt strategii ekspansji i skutecznej penetracji nowych obszarów rynkowych. Marka zdobyła uznanie i dotarła do konsumentów w wielu krajach, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży oraz umocnienia jej pozycji w branży alkoholowej na światowym rynku.

Wódka z Białowieży

Żubrówka to jednak nie tylko znana wódka, ale również symbol polskiej tradycji. Ten trunek z 600-letnią historią wywodzi się z okolic terenów Białowieży, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Żubrówka jest najwyżej notowaną polską marką w rankingu The Spirits Business. W czołowej dziesiątce znalazła się również inna marka należąca do Grupy Maspex - Soplica, z łączną sprzedażą 4,1 miliona skrzynek o pojemności 9 litrów. Żubrówka zajmuje zaszczytne trzecie miejsce, ustępując jedynie takim markom jak Smirnoff i Absolut.

Informacje opublikowane przez "The Spirits Business" nie tylko potwierdzają sukces Żubrówki, ale również świadczą o jej stabilnej obecności wśród światowych liderów branży alkoholowej.

Marka od lat buduje swoją wartość, tworząc produkty, które nie tylko zadowalają, ale przekraczają oczekiwania konsumentów na całym świecie. Jest to odzwierciedlone w rankingach, gdzie niezmiennie zajmuje czołowe pozycje, potwierdzając swoją niezaprzeczalną wartość i wpływ.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl